Gyselig dag på aktiemarkeder i hele verden: Ro på!

Det ser alvorligt ud, når man ser på bundlinjen efter den brutale onsdag på Wall Street og på åbningen af det danske aktiemarked.

Dow Jones-indekset faldt med 831,83 point - svarende til 3,1 procent, mens S&P 500-indekset faldt 3,3 procent. Stemningen har dog formentlig været dårligst hos folk med Nasdaq-aktier, hvor aktierne faldt med fire procent.

Også i Danmark åbnede hele C25-indekset med lutter røde tal.

Men selv om der er blevet tabt adskillige millioner i hele verden, så har investeringsrådgiver og direktør i StockRate Asset Management, Bjarne Jensen, en klar opfordring: Ro på!

- Det er et bump på vejen. Jeg har beskæftiget mig med værdipapirer i 45 år, og jeg har set talrige eksempler på det her. Nu falder kurserne, men det er slet ikke et tegn på, at nu er der en krise på vej. Det er til gengæld et udtryk for, at der opstår nogle begivenhederne, som der bliver reageret på, siger Bjarne Jensen til Ekstra Bladet.

Artiklen fortsætter under billedet

Mennesker er flokdyr

Ifølge eksperten er disse begivenheder, at den amerikanske centralbank har forhøjet renten med en kvart procent, ligesom der er et midtvejsvalg på vej i USA.

- Det har været en ventet renteforhøjelse, der bestemt ikke ryster økonomien. Men nogle mennesker tolker det, som at der kunne være mere på vej. Der breder sig en nervøsitet, og vi mennesker har tendens til at gå i takt.

- Når der breder sig en nervøsitet, så tænker folk, at de nok hellere må gå lidt ud på sidelinjen, og så breder det sig. Vi er ikke på vej mod nogen krise eller en ny verdenskrig. Tag det stille og roligt, siger Bjarne Jensen til Ekstra Bladet.

Inden det danske marked åbnede spåede Bjarne Jensen også, at der sagtens kunne komme en reaktion på det danske marked, men det ændrer ikke på, at folk har tjent masser penge gennem årene.

- Der er blevet tjent så mange penge på aktier de sidste par år, så nu giver vi lidt af de penge tilbage i dag. Men der er ingen, der kan spå om, hvad der sker i næste uge eller i fremtiden. Ligesom der heller ikke er nogen, der kan spå om, hvad der sker i dansk politik eller et helt tredje sted, siger Bjarne Jensen til Ekstra Bladet.

Artiklen fortsætter under billedet

Nervøsiteten spredte sig på Wall Street onsdag. Foto: AP

Ekspert: Trump spiller en rolle

Ifølge aktieanalysechef Jacob Pedersen fra Sydbank skyldes faldet også aggressive kommentarer fra Donald Trump.

- Det sømmer sig ikke for en præsident at anfægte de beslutninger, der bliver taget i forbundsbanken.

- Det bliver investorerne nervøse over, for det viser, at Donald Trump ikke fuldt ud har forstået spillereglerne på de finansielle markeder, siger han til Ritzau.

Samtidig er investorerne nervøse for højere renter i USA, hvilket er med til at gøre aktier mindre attraktive.

- Og så er det med til at fremhæve, at efter 10 år, hvor penge næsten har været gratis at komme i nærheden af, hvor renter har været ultralave, så skal man til at betale noget for penge, vurderer Jacob Pedersen.