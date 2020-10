Hård kritik af bortvist skoleleder: Væltede børn ud af sengen

Den mangeårige forstander på kostskolen Havregården Morten Ulrik Jørgensen kritiseres for at have væltet børn ud af sengen. For nylig blev han bortvist

Kost- og dagskolen Havregården i Gilleleje er havnet i en dyb krise.

Tidligere på dagen kunne Ekstra Bladet i samarbejde med DR afsløre, at stedet for sårbare børn og unge i længere tid har været præget af krænkelser, vold og mobning.

Og nu viser det sig, at skolens bortviste forstander, Morten Ulrik Jørgensen, selv har taget usædvanlige metoder i brug:

Ifølge flere tidligere lærere på skolen har han været med til at vælte børn ud af sengen, hvis de ikke selv stod op om morgenen. Det samme fremgår af rapporter fra Socialtilsyn Hovedstaden.

'Socialtilsynet vurderer, at leders tidligere handlinger omkring morgenvækning, der overskred gældende lovgivning, har efterladt sig spor og skabt et skræmmende narrativ blandt de unge,' skrev Socialtilsynet sidste år i en rapport om Havregården, som Ekstra Bladet og DR har fået aktindsigt i.

I rapporten står desuden, at Morten Ulrik Jørgensen har forklaret den aparte morgenvækning som 'en gimmick'.

Havregården har fået flere påbud fra Socialtilsynet og blev sidste efterår underlagt skærpet tilsyn. Kostskolen er lige nu truet af lukning. Foto: Linda Johansen

Skole mistænkes for at dække over grove krænkelser

- Det vidste alle

Ekstra Bladet har været i kontakt med flere tidligere lærere på Havregården, som bekræfter, at Morten Ulrik Jørgensen har været med til rent fysisk at få børnene ud af sengen.

- Det var noget med at hive dynen af og trække de unge ud af sengen, hvis de ikke stod op af sig selv. Det var helt almindeligt kendt, at det skete. Det vidste alle, siger Niels-Bo Vogensen, som var lærer på skolen indtil 2018.

- Hvorfor blev der ikke gjort noget ved det?

- Det er et godt spørgsmål. En af mine egne elever klagede til mig over det. Men jeg anede simpelthen ikke, hvad jeg skulle gøre. Jeg kunne jo ikke gå til min leder med det, når det var ham selv, der stod bag det, siger den tidligere lærer.

Psykolog tager afstand

Hos Red Barnet er psykolog Kuno Sørensen bestemt ikke imponeret af beretningerne om morgenvækningerne på Havregården.

- Det er ikke en pædagogisk praksis, som jeg kender til. Og jeg vil absolut tage afstand fra den måde at vække børn på, siger han.

- Forstander Morten Ulrik Jørgensen har kaldt det en gimmick. Hvad tænker du om det?

- Det kan godt være, at han opfatter det som en gimmick. Men jeg er helt sikker på, at de børn, der bliver udsat for det, ikke finder det sjovt overhovedet, siger psykologen.

Morten Ulrik Jørgensen er et fremtrædende medlem af byrådet i Gribskov Kommune. Han har tidligere været formand for Børn- og Ungeudvalget i kommunen. Foto: Kim Matthäi Leland/Ritzau Scanpix

Afvist af kommunen

Myndighederne har længe kendt til, at børn på Havregården risikerede at blive væltet ud af sengen.

Ekstra Bladet er således i besiddelse af en klage til Københavns Kommune fra 2018, hvor en forælder til et barn på kostskolen udtrykker bekymring over sagen.

'(Barnets navn, red.) siger, at der er mindst 3 elever, der har fået væltet deres seng, mens de lå i den, af Morten Ulrik Jørgensen (…) Jeg er meget bekymret over børnenes ve og vel på Havregården, når det er lederen, der skaber kulturen,' skriver forælderen i klagen.

Efterfølgende svarede en socialrådgiver fra Københavns Kommune, at sagen var blevet undersøgt, og at Havregården forklarede morgenpraksissen som 'værende for sjov'.

'Vi finder Havregårdens forklaring troværdig, men har selvfølgelig påpeget, at eleverne ikke må lide overlast ved morgenvækning,' skriver socialrådgiveren tilbage.

Kostskolen Havregården Havregården er en kostskole for børn i alderen 11-16 år, som har været udsat for omsorgssvigt eller kæmper med andre udfordringer. Kostskolen modtager årligt millioner af kroner fra de kommuner, der henviser børn til Havregården. Børnene overnatter på skolen, som har åbnet 365 dage om året. Morten Ulrik Jørgensen har været forstander siden 2007, men blev for nylig fyret. Skolen har modtaget flere påbud fra Socialtilsyn Hovedstaden og blev i november 2019 underlagt skærpet tilsyn. Vis mere Luk

Bortvist forstander: Vi er meget tæt på børnene

En helt særlig 'Havregårdskultur'.

Sådan forklarer den bortviste forstander Morten Ulrik Jørgensen, at han har været med til at vælte børn på skolen ud af sengen om morgenen.

'Der er på Havregården en helt særlig kultur, hvor vi er meget tæt på børnene,' indleder han sin forklaring i en mail til Ekstra Bladet.

Han oplyser videre, at morgenvækningen har 'udviklet sig igennem tiden'.

'Der er ved enkelte lejligheder børn, der er blevet skubbet ud af sengen, hvilket er foregået som en del af en gimmick. Andre har fået serveret kaffe og morgenmad på sengen,' skriver han.

Har efterladt sig spor

Men ikke alle har været lige begejstrede for den særlige kultur.

Ekstra Bladet er således i besiddelse af klager fra forældre over de fysiske morgenvækninger.

Samtidig finder Socialtilsyn Hovedstaden, at Morten Ulrik Jørgensen såkaldte gimmick har 'efterladt sig spor og skabt et skræmmende narrativ blandt de unge'.

'Det er nu ikke min opfattelse, men det er jeg selvfølgelig ked af, hvis dette er tilfældet,' skriver den afsatte forstander til Ekstra Bladet.

Formand: Vi er meget, meget skuffede

I Havregårdens bestyrelse ser man bestemt ikke med milde øjne på, at den nu bortviste forstander, Morten Ulrik Jørgensen, har været med til at vælte børn ud af sengen.

Det fortæller formand Jonas Fedder Witt.

- Vi blev sidste år orienteret af Socialtilsynet om, at det her er foregået. Forstanderen vedkendte efterfølgende, at det var sket en enkelt gang som en gimmick. Og der indskærpede vi over for ham, at det simpelthen ikke må ske, siger han.

Tilsidesatte sin pligt

Bestyrelsen har den seneste tid haft samtaler med en række ansatte om sagen.

Og her tegner der sig et billede af, at børn i mere end et tilfælde er blevet væltet ud af sengen, fortæller formanden.

- Det står klart, at der er i hvert fald er nogen, som har kendt mere til det her, end der er blevet fortalt os, siger Jonas Fedder Witt.

- Hvad tænker du om, at Morten Ulrik Jørgensen har sagt, at det kun er sket en enkelt gang, og at I nu har fået noget andet at vide fra de ansatte?

- Jeg tænker, at der er en leder, som fuldstændig har tilsidesat sin pligt til at oplyse om, hvad der egentlig foregår. Det er vi meget, meget skuffede og oprørte over, siger formanden, som selv er tidligere elev på Havregården.

Ekstra Bladet har foreholdt Morten Ulrik Jørgensen kritikken om tilbageholdte oplysninger fra formand Jonas Fedder Witt.

'Jeg fastholder min tidligere forklaring,' skriver den bortviste forstander.