Hackere kræver millioner for at genåbne systemer hos Garmin

Selskabet Garmin skal betale 64 millioner kroner for at genåbne it-systemer, der siden sidste uge har været ramt af et hackerangreb.

Det skriver branchemediet Computerworld.

Angrebet har ramt millioner af mennesker, der anvender Garmins GPS-enheder. Det drejer sig blandt andet om løbere og cyklister fra hele verden.

Computerworld skriver, at den russiske hackergruppe Evil Corps har påtaget sig ansvaret for angrebet og nu kræver penge for at give Garmin adgang til sine systemer igen.

Garmin har ikke bekræftet, at bagmændene er Evil Corps, eller at selskabet er blevet bedt om at betale penge for at få rettet op på systemerne.

Lørdag kunne selskabet i en besked fortælle, at det på grund af problemer ikke var muligt at få adgang til nogle systemer.

- Vi arbejder på at genetablere vores systemer så hurtigt som muligt og beklager for ulejligheden, skrev Garmin i en besked på sin hjemmeside.

Computerworld skriver, at det ifølge magasinet Bleeping Computer er den såkaldte ransomware 'Wasted Locker', som Garmin er blevet ramt af.

Ved ransomware spærrer en gerningsmand i en form for digital kidnapning for den retmæssige brugers adgang til et it-system. Adgangen kan gives igen ved udbetaling af en løsesum, på engelsk 'ransom' - deraf navnet.

Mandag er der ifølge mediet The Verge flere brugere af Garmin-produkter, som igen kan få adgang til deres personlige data.

Garmin har oplyst, at der ikke er tegn på, at 'nedbruddet har ramt' brugernes data 'inklusive data om aktiviteter, betalinger og andre personlige oplysninger'.