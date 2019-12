Hærværk hos berygtede revisorer: 'Betal din gæld'

Ved du noget om sagen? TIP Ekstra Bladets erhvervsredaktion her.

Tidligere i år besøgte ukendte gerningsmænd adressen Rustenborgvej 7A i Lyngby og efterlod en klar besked.

'Betal din gæld,' stod der med sort maling på den lyse facade.

Hvem beskeden var til, er uvist. Men den store villas beboere er nogle af landets mest berygtede revisorer.

Blandt dem er 63-årige Kim Hersland. Som beskrevet i Ekstra Bladet tirsdag har han både bandefolk og narkobagmænd på kundelisten, ligesom han har fået flere bøder for grove overtrædelser af reglerne.

Hersland er desuden én ud af blot fire revisorer, som de seneste 10 år har fået frataget sin godkendelse til at arbejde som revisor. Men den bedrift er han ikke den eneste i villaen på Rustenborgvej 7A, som har opnået.

Indblandet i skandalesag

Revisor Frank Bergmann Hansen oplyser på sin hjemmeside, at også han holder til på adressen.

Han var revisor for det konkursramte lampefirma Hesalight. Her blåstemplede han år efter år regnskaberne for direktør Lars Nørholt, der i januar blev idømt syv års fængsel for bedrageri for 350 mio. kr. En dom, han har anket til landsretten.

Det er på denne villa i Lyngby, at ukendt gerningsmænd har skrevet deres besked. Foto: Linda Johansen

Frank Bergmann Hansen er dog tilsyneladende ikke meget for at tale om, hvad foregår i villaen i Lyngby.

- Jeg har ikke noget at sige, for jeg har tavshedspligt. Jeg er jo revisor, siger Frank Bergmann Hansen, da Ekstra Bladet fanger ham på telefonen.

Men du har jo slet ikke hørt, hvad jeg vil spørge dig om.

- Nej, men jeg har under alle omstændigheder ikke lyst til at svare. Det var pænt af dig at ringe. Farvel, lyder det det fra revisoren, der lige nu kæmper i retten for at undgå et erstatningskrav på 200 mio. kr. for sin rolle i Hesalight-sagen.

Ligesom Kim Hersland har Frank Bergmann Hansen fået frataget sin godkendelse til at arbejde som revisor af Revisornævnet. Men de har begge anket deres karantæne til domstolene, hvor sagerne ikke er afgjort. Derfor kan de fortsat arbejde for kunder.

Underskrev for nabo

Og der er endnu en revisor fra villaen på Rustenborgvej, Arne Finn Jakobsen, som er havnet i myndighedernes søgelys.

Han har nemlig underskrevet regnskaber for virksomheden Northcapital, der hævder at have ædelsten for flere milliarder kroner. Og her hedder finansdirektøren - Kim Hersland.

Erhvervsstyrelsen har dog fanget, at selskabets finansdirektør og revisor har samme adresse, og styrelsen iværksatte en undersøgelse.

Den konkluderede, at Arne Finn Jakobsen på en række punkter ikke havde gjort sit arbejde ordentligt, og hans revision af Northcapitals regnskab blev annulleret.

Erhvervsstyrelsen har nu indbragt Arne Jakobsen for Revisornævnet med ønske om, at han får en kæmpe bøde på 600.000 kr. og får frataget sin godkendelsen til at arbejde som revisor.

Hverken Arne Finn Jakobsen eller Kim Hersland er vendt tilbage på Ekstra Bladets henvendelser om deres kendskab til hærværket på Rustenborgvej 7A.