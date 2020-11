Halløj på Strandvejen: Rigmænd i åben krig

Finansmanden Ole Abildgaard betaler 450.000 kroner om måneden for at bo til leje i et enormt palæ nord for København. Men nu er han havnet i et slagsmål med ejerne

En af landets mest attraktive ejendomme, Strandridergården på Vedbæk Strandvej, er blevet centrum for en spektakulær tvist mellem folk fra den absolutte overklasse.

Huset tilhører den stenrige ejendomsfamilie Evers Thomsen, men i foråret 2019 blev det lejet ud til finansmanden Ole Abildgaard - også kendt som 'Ole Mangepenge'.

Han betaler hvert år svimlende 5,4 millioner kroner i leje for at bo i huset med 13 værelser, privat pool og træningscenter, underjordisk parkeringskælder samt direkte adgang til Øresund.

Men boligdrømmen har udviklet sig til et mareridt for Ole Abildgaard, som føler sig taget godt og grundigt ved næsen af familien Evers Thomsen. Han har derfor både sat sine advokater på sagen og klaget til Huslejenævnet.

'Vi har været plaget af maveproblemer, siden vi flyttede ind, og udlejer har hele tiden afvist, at der skulle være problemer,' skrev Ole Abildgaard tidligere på året i en klage til Rudersdal Kommune, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i.

Kort forinden havde et rådgivningsfirma konstateret, at Strandridergårdens drikkevand var stærkt forurenet.

Artiklen fortsætter under billedet...

Strandridergårdens lejer, Ole Abildgaard (midten), var i 00'erne en del af den såkaldte 'Milliardærklub'. Siden har investeret i en række selskaber, bl.a. Brøndby IF. Her står han sammen med fodboldklubbens ejer, Jan Bech Andersen (tv.) Foto: Lars Poulsen

Ulovligt byggeri

Dårlig mave er dog ikke det eneste problem, som Ole Abildgaard har haft, siden han rykkede ind i palæet.

Familien Evers Thomsen har ifølge dokumenter, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i, brugt næsten 100 millioner kroner på en gennemgribende renovering af huset.

Men ombygningen har skabt problemer med den lokale kommune i Rudersdal, der adskillige gange har påpeget, at store dele af renoveringen er opført ulovligt og i direkte modstrid med byggetilladelsen.

I juli 2019 blev det så indskærpet overfor både ejerne og lejer Ole Abildgaard, at husets orangeri, teknikhus, grejskur, badebro og en række andre ting af samme grund slet ikke måtte bruges.

Rudersdal Kommune krævede samtidig, at de omtale dele af huset indenfor to måneder enten blev gjort lovlige eller fjernet.

'Hvis du mod forventning ikke overholder et sådant påbud, vil kommunen uden yderligere varsel kunne overgive sagen til politiet,' lød beskeden.

Artiklen fortsætter under billedet...

Ifølge en intern opgørelse har familien Evers Thomsen brugt næsten 3 millioner kroner på at bygge et stort grejskur ind i en skrænt i Strandridergårdens have. Men ifølge Rudersdal Kommune er det opført ulovligt. Foto: Aktindsigt hos Rudersdal Kommune

Ville have lejen nedsat

Mange måneder senere var der dog fortsat ikke bragt orden i de ulovlige byggesager.

Og da Ole Abildgaard i mellemtiden havde regnet sig frem til, at husets lovlige areal nu 'kun' var 1150 kvadratmeter - og ikke 2000 kvadratmeter, som det ellers fremgik af lejeaftalen - besluttede han at sætte sin advokat på sagen.

Advokaten gjorde det helt klart for familien Evers Thomsen, at deres lejer bestemt ikke var tilfreds med det, han fik for sine penge.

'Problemernes omfang, karakter og håndteringen heraf medfører, at der foreligger en væsentlig misligholdelse af lejekontrakten,' skrev Ole Abildgaards advokat i et brev til familien Evers Thomsen, som Ekstra Bladet er i besiddelse af.

Advokaten krævede samtidig, at den astronomiske husleje blev nedsat fra 5,4 millioner kroner til 2,875 millioner kroner årligt - og at Ole Abildgaard i øvrigt fik et udbetalt et millionbeløb i erstatning.

Artiklen fortsætter under billedet...

Det enorme palæ fra bagsiden. Foto: Aktindsigt hos Rudersdal Kommune

- Dit regnestykke er fejlagtigt

Men allerede dagen efter blev Ole Abildgaards krav hældt ned ad brættet.

'Dit regnestykke er groft fejlagtigt, idet der er ca. dobbelt så mange kvm som du nævner, jævnfør hvad der er korrekt oplyst i lejenkontrakten. Dit krav om lejenedsættelse afvises,' lød det kontante svar fra Christian Evers Thomsen - et af fem medlemmer af familien, som sammen ejer Strandridergården gennem selskabet Ripaille Holding.

Afslaget fik dog ikke Abildgaard til at opgive håbet om, at huslejen blev nedsat. Han klagede i stedet til Huslejenævnet i Rudersdal Kommune, hvor sagen fortsat ikke er afgjort.

'Jeg kan oplyse, at alt, der er bygget, er bygget og opført efter den gældende lokalplan (...) Husleje-sagen løser Huslejenævnet således, at vores lejer kan betale den retslige korrekte husleje,' skriver Christian Evers Thomsen i en kortfatttet mail til Ekstra Bladet.

Hverken Ole Abildgaard eller Rudersdal Kommune har ønsket at kommentere sagen.