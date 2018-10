Halv mio. i krakket flyselskab: Advokater skal have 2,8 mio. i løn

Sø- og Handelsretten, Skifteretten, (Ekstra Bladet): Mens regningen for tre advokaters arbejde med konkursboet efter Primera Air vokser minut for minut, styrtdykker håbet om at millionkravene fra de ansatte i det krakkede flyselskab dækkes.

Det er konklusionen efter et møde i skifteretten onsdag, hvor et kupforsøg mod det udpegede kuratel blev afværget.

Advokat Jan Bruun Jørgensen, som bl.a. repræsenterer FPU, Flyvebranchens Personale Union, havde anmodet om kuratorvalg for at få skiftet de hidtidige kuratorer ud for at få fremmet piloternes og kabinepersonalets interesser.

Blandt de i alt 14 fremmødte advokater - herunder de tre kuratorer - nærer en gruppe mistillid til det foreløbige konkursarbejde, fordi man ikke mener, at hverken ansatte i Primera Airs eller almindelige forbrugeres interesse bliver tilgodeset.

5,1 million forvandlet til halv million

FPU-medlemmernes krav lyder på 18 millioner kroner, mens den samlede kreditoropgørelse kan lande på over en milliard kroner.

I stedet for kolde kontanter kan langt de fleste kreditorer dog se frem til en lang næse.

Ifølge Henrik Sjørslev, som førte ordet på vegne af det øvrige kuratel, kan der imidlertid maksimalt støves godt 550.000 kroner op i konkursboet. Det beløb står i skærende kontrast til de likvide midler i banken på godt 5,1 millioner kroner, som fremgik af Primera Airs konkursbegæring.

De penge kan ikke engang dække kuratellets foreløbige arbejdsbyrde, som ifølge konkurslovgivningen skal betales som det første, såfremt der måtte være penge.

Kuratellet, som udover Henrik Sjørslev består af advokat Finn Lynge Jepsen og Morten Hans Jakobsen, har efter eget udsagn indtil videre brugt 818 timer på at komme til bunds i konkursboet. Det giver en foreløbig advokatregning på 2,2 millioner kroner (2,8 millioner kroner inkl. moms, red.).

818 timers arbejde

Blandt topprioriteterne i kølvandet på konkursen for godt tre uger siden har været at få leveret otte leasede Boeing B737-fly. Kurator Morten Hans Jakobsen var ikke mødt op i skifteretten, men havde sendt en kollega. Han repræsenterer flyleasingselskaberne og har tidligere over for Ekstra Bladet understreget vigtigheden af at få returneret flyene.

Jan Bruun Jørgensen anfægter ikke, at flyene skulle tilbage til ejerne for at mindske yderligere tab i konkursboet, men:

- Lønmodtagerne er i gang med at betale for, at leasingselskaberne får deres fly udleveret. De eneste, der rimeligvis må betale for det er leasingselskaberne. Der er ingen rimelighed i, at det er de andre kreditorer, der skal bære byrden, for at leasingselskaberne slår sig lidt mindre, sagde Jan Bruun Jørgensen.

Henrik Sjørslev bemærkede, at man godt kunne diskutere rimelighed, men at konkursloven nu engang er skruet sammen, som den er, og at rækkefølgen af, hvordan kreditorer skal prioriteres, ligger fast.

Der kan være penge gemt

- Vi sidder tilbage med et kuratel, hvor de, der i virkeligheden har interessen i, at der bliver samlet penge til huse, ikke er repræsenteret, fortsatte Jan Bruun Jørgensens forsøg på at få skifteretten til at lade de tilstedeværende kreditorrepræsentanter stemme om sammensætningen af et nyt kuratel.

Jan Bruun Jørgensen sår stor tvivl om det nuværende kuratels opgørelse af aktiver og passiver i boet.

- Ifølge kuratellet kan stort set alt sælges til en krone eller nul, og der er usikkerhed omkring en række ting. Jeg mener ikke, Sø- og Handelsretten på forhånd kan udelukke, at der kan findes aktiver i et konkursbo med den balancesum, der oprindeligt har været, og selskabets ledelse oprindelig har opgivet.

Vælter ind med krav

Efter knap to timers gennemgang af den foreløbige konkursbehandling og spørgsmål trak skifteretsdommeren sig tilbage for at vurdere sagen.

I mellemtiden gik Henrik Sjørslev og Finn Lynge Jepsen på gaden i heftig samtale, mens advokaterne, som ønskede dem afsat, forlod retslokalet til anden side.

Efter 15 minutter kunne kuratellet ånde lettet op:

- Der er ikke begrundet udsigt til aktiver og dermed ikke stemmeret. Konsekvensen er, at kuratellet fortsætter, lød skifterettens afgørelse.

Ærger sig

Jan Gloggengieser Gam er advokat i LO-forbundet 'Brancheorganisationen Luftfart og Jernbane, som omfatter, Flyvebranchens Personale Union.

Han er ikke overraskende utilfreds med, at der tilsyneladende ikke er penge i boet og dermed ikke stemmeret om et nyt kuratel:

- Hvis kuratorerne finder flere penge på senere tidspunkt, vil disse sandsynligvis også blive brugt til at dække kuratorernes eget salærkrav som forøges hver dag, kuratorerne udfører deres arbejde. Så kan man jo kun ærgre sig over at disse penge først blev fundet efter mødet om kuratorvalg blev afholdt, siger han til Ekstra Bladet.

Af de 49 piloter, som han er med til at repræsentere, har 26 været tilknyttet det krakkede selskab som såkaldte contractors og betragtet som selvstændige erhvervsdrivende. De er dermed ikke dækket af Lønmodtagernes Garantifond og dybt afhængige af at få dækket deres løn af eventuelle penge i konkursboet.

Udover piloter repræsenterer han også 63 kabinemedarbejdere - i daglig tale stewardesser.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få kontakt til Henrik Sjørslev for et par uddybende kommentarer.