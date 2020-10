Han skiller sig ud på rigmandsliste

Det går godt for den verdensberømte danske arkitekt Bjarke Ingels.

Rigtig godt endda.

Den 46-årige stifter og medejer af BIG (Bjarke Ingels Group) har gang i store projekter rundt om i hele verden, og nu er han for første gang at finde på Berlingskes liste over Danmarks 100 rigeste.

Med en anslået formue på 1,9 mia. kr. indtager han pladsen som nummer 82.

Koncernen BIG, som han ejer størstedelen af, havde i seneste regnskabsår en omsætning på godt 440 mio. kr. og et resultat efter skat på 95 mio. kr.

Beregning

Formuen er beregnet ud fra, hvad hans aktiver er værd i fri handel, hvis han skulle sælge dem nu.

Ingels danske projekter 1 af 6 Dronning Margrethe, bestyrelsesformand for Københavns ZOO Jørgen Horwitz og Bjarke Ingels ved åbningen af pandaanlægget. Foto: Anthon Unger 2 af 6 På toppen af Amager Bakke er det muligt at løbe på ski. Foto: Aleksander Klug 3 af 6 Sydhavn Genbrugscenter i København. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix 4 af 6 Midt i Billund er det store LEGO-house opført. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix 5 af 6 Museet Tirpitz i Blåvand. Arkitekturen er inspireret af den rå natur, der omgiver det nye museum. Foto: Morten Langkilde/Ritzau Scanpix 6 af 6 VM Bjerget i Ørestaden. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

For nylig blev Bjarke Ingels inviteret af Nasa til at stå for at bygge de første huse på månen. Derudover er det også ham, der herhjemme står bag Copenhill på kraftvarmeværket Amagerforbrændingen, hvor der er opført en kunstig skibakke.

Ekstra Bladet har uden held forsøgt at få en kommentar fra Bjarke Ingels igennem BIG.

Gigantisk BIG-byggeri skrottet

Nye navne

Udover Ingels, er der ti nye personer/familier på Berlingskes liste. Fem af dem er helt nye, mens de resterende er gengangere.

Eksempelvis er familien bag det færøske selskab Bakkafrost, der opdrætter laks, braget ind på listen med en formue på 3,9 mia. kr. Johann Regin Jacobson og hans mor Oddvor Jacobson indtager pladsen som nummer 33.

Andre nye navne er finansmanden Christian Peter Dyvig og ejendomsmatadoren Olav de Linde.

Dansk arkitekt får stor hæder