Harboe-investorer: Selskabet drives ad helvede til

Harboe-formand Bernd Griese - bedre kendt som 'ølkongen' - kigger lidt ud i luften. Så ryster han på hovedet.

Nej, han ønsker ikke at svare på det spørgsmål om ballade i ledelsen, som aktionæren Flemming Als netop har stillet fra talerstolen på selskabets årlige generalforsamling i Skælskør.

- Kyllinger!, lyder det fra en anden aktionær i salen, der tydeligvis ikke er tilfreds med tavsheden fra topledelsen i landets tredjestørste bryggeri, som det seneste år har haft et underskud på 42 millioner kroner.

Den 78-årige formand Bernd Griese har i mange år siddet tungt på magten i Harboes Bryggeri. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Efter generalforsamlingen lykkes det heller ikke for Ekstra Bladet at få et interview med 78-årige Bernd Griese eller de andre direktører, som hastigt forlader lokalet.

Men på Restaurant Solsikken få hundrede meter fra Harboes hovedkontor går snakken efterfølgende lystigt.

- En dødssejler

En lille flok aktionærer har samlet sig rundt om et bord, og nu diskuterer de ivrigt dagens generalforsamling.

- Det er sgu en dødssejler af et selskab, siger en af dem. Vedkommende ønsker ikke at lade sig interviewe om Harboe, da han frygter at hidse sig for meget op.

Men Flemming Als - aktionæren, som aldrig fik svar på sit spørgsmål ved generalforsamlingen - sidder også ved bordet og vil gerne tale med Ekstra Bladet.

- For at være ærlig havde jeg ikke forventet, at de ville svare på mit spørgsmål. Jeg har haft aktier i Harboe i omkring 20 år, og de har ikke ligefrem for vane at svare på kritiske spørgsmål, siger den 76-årige aktionær.

Han er uddannet maskinarbejder, men har i mange år arbejdet i bådbranchen.

Aktionæren Flemming Als ville gerne have haft svar på, hvorfor Bernd Grieses datter Karina Harboe Laursen (tv.) og hendes meddirektør sidste år i december trak sig fra Harboe efter få måneder. Foto: Claus Bech/Ritzau Finans

Foregår ikke hos Novo Nordisk

Ifølge Flemming Als bliver Harboes Bryggeri drevet 'ad helvede til'.

Og han har også noteret sig Ekstra Bladets afsløringer af, at den mangeårige topchef og nuværende formand Bernd Griese fra sine private selskaber har solgt milliondyre ejendomme til Harboe.

- Det virker fuldkommen hjernedødt at rode rundt med sådan noget. Det kan han jo gøre privat. Manden har masser penge, siger Flemming Als.

Han er bestemt heller ikke imponeret af, at Harboe siden 2001 har købt blandt andet 'varer' og 'tjenesteydelser' hos Bernd Grieses egne selskaber for mere end 300 millioner kroner.

- Den slags foregår jo ikke hos Novo Nordisk. Faktisk foregår den slags nok ikke i nogen andre selskaber, siger aktionæren.

Utilfreds med kursen

En anden af Harboe-aktionærerne ved bordet på Restaurant Solsikken er 76-årige Bjørn Hansen, der tidligere ernærede sig som ølimportør.

Ligesom Flemming Als er han bestemt ikke tilfreds med kursen på sine Harboe-aktier, som igennem flere år er faldet støt.

- Kursudviklingen har været ringe, konstaterer Bjørn Hansen

- Hvor tilfreds er du med at være aktionær i Harboe for tiden?

- Jeg er utilfreds med udbyttet og med det spor, bryggeriet kører på for øjeblikket. De skal ud og tjene nogle penge i stedet for at fokusere på at være verdens billigste, siger han.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Harboe til denne artikel.

