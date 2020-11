Harboe-millioner gav ølkongen fred og ro i baghaven

I Skælskør undrer folk sig.

For nu er det snart ti år siden, at børsnoterede Harboes Bryggeri betalte DSB næsten syv millioner kroner for et baneareal i udkanten af fjordbyen.

Men området ligger stadig helt øde hen.

En enkelt ting er der dog sket: Kort efter købet blev skinnerne til en 650 meter lang sporvognsbane - en af Skælskørs få turistattraktioner - fjernet.

Og netop dén handling har skabt forargelse. For skinnerne gik lige forbi Harboe-bossen Bernd Grieses store privatbolig, og han blev dermed befriet for støj fra sporvognene og nysgerrige blikke over hækken.

- Man får let den tanke, at sagen handler om at pleje nogle andre interesser end selskabets og aktionærernes. Det er i hvert fald meget påfaldende, at det var så vigtigt for Harboe at købe netop det her område, når det efter ti år stadig ikke er taget i brug, siger Per Hansen, investeringsøkonom hos Nordnet.

Ekstra Bladet har stillet 79-årige Bernd Griese - der går under navnet 'Ølkongen' - en række spørgsmål til sagen. Han er trods flere henvendelser ikke vendt tilbage.

Bernd Griese var i en lang årrække øverste direktør for Harboes Bryggeri. I efteråret 2019 trak han sig fra posten og blev i stedet formand. Hans svigersøn er i dag Harboes direktør. Foto: Mik Eskestad

Besynderlig opførsel

Tidligere er andre blevet mødt med samme tavshed, når de har spurgt Harboes øverste ledelse, hvorfor bryggeriets – og dermed aktionærernes – penge skulle bruges på DSB-grunden i Skælskør.

- Vi skrev breve til direktør Bernd Griese og bad om et møde med Harboe. Men der kom ikke engang et svar tilbage. Det var en meget besynderlig opførsel, siger Søren Krogh-Andersen.

Han er formand for den private forening for togentusiaster Omstigningsklubben, som siden 1970’erne drev sporvognsbanen i Skælskør. Indtil Harboe altså købte området, og skinnerne blev fjernet - uden forklaring.

- For vores forening var det en tragedie, men rigtig mange i Skælskør var kede af, at byen mistede en turistattraktion. Det var dog, som om hverken turistforeningen eller lokalpolitikerne for alvor turde gå til Bernd Griese med sagen. Han er jo en meget stor mand i den by, siger Søren Krogh-Andersen.

- Hvorfor tror du, at Harboe købte grunden og fik skinnerne fjernet?

- Det er et mysterium, for det er en gammel mosegrund, og man kan ikke bygge noget ordentligt på den. Der har været gisninger om, at det handlede om Bernd Grieses private bopæl. Men ingen har jo kunnet få et ordentligt svar.

Harboes Bryggeri blev efter købet i 2011 ejer af denne græsplæne ved siden af topchef Bernd Grieses bolig. Men dog kun den højre halvdel af plænen, hvor sporvognen havde kørt. Den venstre halvdel har Harboe-bossen selv ejet privat i mange år. Foto: Emil Agerskov

Hvad er problemet? Harboes Bryggeri er noteret på Københavns Fondsbørs, og enhver kan købe aktier i selskabet. Ledelsen har derfor pligt til at repræsentere alle aktionærer på en lige og fair måde. Men den mangeårige direktør og nuværende formand, Bernd Griese, er ofte blevet beskyldt for at bruge selskabets penge på at pleje sine egne interesser. Bernd Grieses familie ejer 16 procent af aktierne i Harboe. Men familiens andel er såkaldte A-aktier, som vejer tungere end almindelige aktier. Det betyder, at familien sidder på lige over 50 procent af stemmerne i selskabet og derfor altid har det sidste ord. Vis mere Luk

Aktionær-formand: Det kræver en forklaring

Sagen om sporvognsbanen i Skælskør er blot den seneste af en lang række sager, hvor Bernd Griese er blevet kritiseret for at sammenblande sine private interesser med Harboes pengekasse.

Tidligere har Ekstra Bladet afsløret, at bryggeriet har købt to villaer af Bernd Griese og brugt et svimlende millionbeløb på uspecificerede 'varer' i hans private selskaber.

De mange sager har tidligere fået Ole Søeberg, formand for Dansk Aktionærforening, til at efterlyse en undersøgelse af forholdene i Harboe.

Og han er heller ikke imponeret over den nye sag om sporvognsbanen i Skælskør.

- Bestyrelsen i Harboes Bryggeri må simpelthen komme på banen og forklare, hvorfor aktionærernes penge skal bruges på den her slags. Hvad har det med ølbrygning at gøre? Det vil det i den grad klæde selskabet at kaste lys over sagen, siger Ole Søeberg.

I græsset bag Bernd Grieses store villa i Skælskør kan man fortsat se, hvor sporvognskinnerne engang lå. Foto: Emil Agerskov

De mange kritiske historier om Harboe har også svækket aktionærernes tillid til selskabet.

På bryggeriets generalforsamling i august valgte storinvestoren Nordea således at trække støtten til Bernd Griese og tre andre medlemmer af bestyrelsen.

'Vi mener, at der bør være et flertal af uafhængige medlemmer. Den uro, der længe har været omkring Harboe, understreger mere end noget andet, hvorfor dette er nødvendigt,' udtalte Eric Pedersen, chef for ansvarlige investeringer i Nordea, i den forbindelse til Ekstra Bladet.

