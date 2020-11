Harboes Bryggeri har brugt millioner på at opkøbe en DSB-grund og fjerne togskinner, som gik lige forbi topchef Bernd Grieses pragtvilla

Og det skabte ramaskrig i Skælskør, da det børsnoterede bryggeri i 2011 pludselig sørgede for, at byens populære sporvognsbane forsvandt.

Både turistrådet og erhvervsforeningen begræd lukningen, og lokalavisen fulgte op med den bombastiske overskrift 'Harboe slår sporvognen ihjel'.

Men værst var det for den private forening Omstigningsklubben, som siden 70’erne havde drevet sporvognsbanen.

- Vi havde haft banen i 38 år og var alle sammen tognørder. Sporvognsbanen i Skælskør var vores helt store passion. Men pludselig – med et pennestrøg – blev den taget fra os. Det var så ærgerligt, siger 77-årige Søren Krogh-Andersen, foreningens formand.

Han tilføjer, at Omstigningsklubben gentagne gange forsøgte at råbe Harboe og Bernd Griese op. Uden nogensinde at få svar.

Den 650 meter lange sporvognsbane kørte fra havnen i Skælskør og endte i denne remise - en garage til tog. Efter Harboe købte området og fjernede skinnerne, er bygningen forfaldet. Foto: Emil Agerskov

En drengedrøm

Formanden fortæller videre, at Omstigningsklubben gerne selv ville have købt banearealet i Skælskør, da DSB ønskede at sælge.

- Men vi havde jo ikke en chance for at betale det kæmpe beløb. Og så kom Harboes Bryggeri på banen.

I dag – næsten ti år senere – har Harboe fortsat ikke taget arealet i brug. Og det er salt direkte i det åbne sår hos Omstigningsklubben.

- Lige siden jeg begyndte i skole, har jeg altid drømt om at være sporvognsmand. Det var en drengedrøm at køre med de vogne. Derfor har jeg meget svært ved at forstå, hvorfor Harboe ikke lod os køre videre, indtil de skulle bruge området. Hvorfor skulle det gå så stærkt med at fjerne skinnerne? siger han.

Omstigningsklubbens gamle remise er i totalt forfald, og store dele af bygningen er brændt. Foto: Emil Agerskov

- Minderne har vi stadig

Efter miseren i Skælskør mistede Omstigningsklubben en hel del medlemmer, men den eksisterer endnu.

I stedet for at køre med deres egne vogne må medlemmerne nu nøjes med en årlig tur til en veteranbane eller et museum. En julefrokost bliver det også til.

- Så sidder vi og snakker om: ’Kan I huske, dengang vi havde banen i Skælskør?’ Det var en stor fornøjelse, som blev taget fra os. Men minderne har vi stadig, siger Søren Krogh-Andersen.

