Hemmelig rapport afslører: Millionsalg var fiktivt

ACT.Global er på rekordtid gået fra solstrålehistorie til at balancere på randen af konkurs.

Og nu kan Ekstra Bladet afsløre nye detaljer om selskabet, der har modtaget millioner fra kendte investorer som barkongen Adam Falbert, Lagkagehusets stifter Ole Kristoffersen og flere tidligere fodboldsspillere.

Ifølge en hemmelig rapport - som Ekstra Bladet har set - var selskabets fire årsregnskaber i perioden fra 2015 til 2019 groft oppustet: Ud af en bogført omsætning på 237 millioner kroner kom sølle 5,9 millioner kroner rent faktisk i kassen.

- Hvis de 5,9 millioner kroner er alt, der bliver tilbage, når røgen har lagt sig, har der jo reelt set været tale om et lilleput-selskab, siger Frank Thinggaard, professor med speciale i regnskaber på Aarhus Universitet.

ACT.Globals mangeårige direktør Carsten Jensen stoppede for nylig i selskabet efter pres fra investorerne. Han har ikke svaret på Ekstra Bladets henvendelser om sagen.

Artiklen fortsætter under billedet ...

ACT.Globals stifter og mangeårige direktør, Carsten Jensen, har en række konkurser bag sig. Nu bliver der sat store spørgsmålstegn ved, hvad der er sket under hans ledelse de senere år. Pr-foto

Investorer er i chok

Den hemmelige rapport er bestilt af Gældsstyrelsen, som tidligere har luftet mistanke om, at ACT.Global har fået udbetalt 33 millioner kroner i såkaldt momsrefusion på baggrund af netop fiktiv omsætning.

Og rapportens konklusioner har efterladt selskabets investorer i chok.

- Det må man sige. Det var ikke lige, hvad de havde forventet. Der er et eller andet, der er gået helt galt her, siger Nicolai Dyhr fra advokatfirmaet Horten.

Han repræsenterer en investorgruppe i ACT.Global, der lige nu overvejer at købe selskabet og redde det fra en truende konkurs.

- Tænker dine klienter, at der kan være sket noget kriminelt i det her selskab?

- De tænker, at der er sket uregelmæssigheder. Men hvad der helt præcist er foregået, må tiden vise, siger advokaten.

Nogle af investorerne har købt sig ind på et tidspunkt, hvor ACT.Global var værdisat til hele 610 millioner kroner.

Sådan blev sportsstjernerne involveret i kriseramt firma

- Det er ikke normalt

De opsigtsvækkende oplysninger i rapporten om ACT.Global - der sælger midler til bekæmpelse af bakterier - stopper dog ikke her.

Det fremgår nemlig også, at den bogførte omsætning på 237 millioner kroner bestod af udstedte fakturaer til blot otte forskellige kunder.

I både 2017, 2018 og 2019 blev så godt som samtlige fakturer udstedt 30. juni, som er allersidste regnskabsdag.

Og det er usædvanligt, mener Thomas Krath Jørgensen, fagchef i revisorernes brancheorganisation FSR.

- Helt generelt siger regnskabsreglerne, at en virksomhed skal fakturere sine kunder, når risikoen overgår til køberen. Og det sker normalt løbende over hele året, når varer bliver sendt fra virksomhedens lager.

- Så det er ikke normalt, at en virksomhed udsteder alle fakturaer på sidste regnskabsdag?

- Nej, det er ikke normalt, siger Thomas Krath Jørgensen og understreger, at han ikke kan udtale sig om den konkrete sag.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Afviser kendskab til store fakturaer

Det i dag konkursramte selskab Defap Enterprises er blandt dem, som ifølge den hemmelige rapport har modtaget fakturaer fra ACT.Global.

Det drejer sig om tre fakturaer til en samlet værdi på 35 millioner kroner, som er sendt i årene fra 2015 til 2019.

Men det kender Defap Enterprises daværende direktør Søren Meiling intet til.

- Jeg har aldrig hørt om de fakturaer, siger han.

- Kan dit selskab have indgået aftaler med ACT.Global for 35 millioner kroner, uden at du har kendt noget til det?

- Det tror jeg bestemt ikke, siger direktøren, som måtte se sit selskab gå konkurs for et år siden.

Skønne spildte kræfter

Søren Meiling oplyser, at der tidligere har været drøftelser om et samarbejde mellem hans selskab Defap Enterprises og ACT.Global.

- Men det blev aldrig til noget. Der er ikke blevet leveret noget, og vi har aldrig betalt. Det var skønne spildte kræfter, som ingen fik noget ud af, siger han.

- Så når ACT.Global alligevel har udstedt fakturaerne, har de overfortolket samarbejdet?

- Jeg kan kun gentage, at samarbejdet ikke blev til noget. Men vi skiltes som gode venner, siger Meiling, som i øvrigt også selv har været involveret i ACT.Global.

Fra 2017 og halvandet år frem var han medlem af bestyrelsen i datterselskabet ACT.Global Healthcare, som skulle forsøge at sælge produkter til hospitaler. Det blev dog aldrig nogen succes.