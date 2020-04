Hemmelige mails afslører: Bech-Bruun fik indblik i milliardsvindel

Advokater i et af landets største advokatfirmaer, Bech-Bruun, blev i 2014 præsenteret for en detaljeret beskrivelse af den model, som blev brugt til at snyde den danske statskasse for 1,1 milliarder kroner som led i den omfattende udbyttesvindelsag.

Den detaljerede beskrivelse blev lavet af den nu bedrageristraffede tyske North Channel Bank, som Bech-Bruun rådgav. Og skiftende Bech-Bruun-advokater gav i flere omgange den tyske bank grønt lys til, at banken uden umiddelbart at risikere hverken erstatnings- eller strafansvar i Danmark kunne have den centrale rolle som såkaldt depotbank.

Begge dele fremgår – ifølge flere eksperter – af omkring 300 siders interne dokumenter og mails fra Bech-Bruun, den tyske bank og bankens tyske advokater, som DR Nyheder i samarbejde med Dagbladet Børsen er kommet i besiddelse af. Skattestyrelsen krævede netop i denne uge omkring 750 mio. kr. i erstatning af advokatfirmaet Bech-Bruun for dets rådgivning af North Channel Bank. DR og Børsen har brugt måneder på at kortlægge forløbet omkring rådgivning af den tyske bank. Og ifølge eksperterne kaster materialet helt nyt lys over sagen.

- Bech-Bruun har i høj grad et rådgiveransvar. De har rådgivet til at foretage en transaktion, som de burde havde vidst var kriminel. Og dermed er de jo også medansvarlige for, at transaktionen har kunnet gennemføres, og at den danske statskasse er blevet lænset, siger Robert Spliid, finansekspert og ekstern lektor på CBS. - Advokaten (i Bech-Bruun, red.) burde ligesom ledelsen i den tyske bank tilbage i 2014 have indset at den model, som han har fået beskrevet, er kunstig og alene lavet med henblik på at skabe kunstige betingelser for at få dansk udbytteskat refunderet, siger Søren Friis Hansen, professor i selskabsret på CBS. - Jeg ville ikke have påtaget mig denne opgave. Alarmklokkerne var meget højlydte, siger Christoph Spengel, professor i skatteret på universitet i Mannheim. Det hidtil hemmeligholdte materiale, som DR og Børsen er i besiddelse, viser, hvordan Bech-Bruun – ifølge eksperterne - allerede i de første henvendelser fra North Channel Banks tyske advokater blev gjort opmærksom på, at transaktionerne kunne være problematiske.

Ifølge eksperterne er særligt en syv-sider lang transaktionmodel, udarbejdet af den tyske bank, central i sagen.

Det er denne model, som North Channel Bank senere fik en bøde for at have benyttet, slår Søren Friis Hansen fast.

- Banken har efterfølgende i Danmark fået en bøde på de 110 mio. kr. for groft bedrageri. Det er for at anvende den her model, siger han.

Bech-Bruun modtager modellen 10. april 2014 og den beskriver – ifølge eksperterne – i detaljer, hvordan en række kunder, der alle har konto i den lille bank, laver indbyrdes 'handler' i en ring uden at hverken aktier eller penge tilsyneladende skifter hænder.

Ekstern lektor på CBS Robert Spliid mener, at der er tale om en form for bedrageri, som ”burde være nem at gennemskue”.

- Andre (modeller, red.) har jo været mere sofistikerede og har 8-10 parter, men her har man kun tre parter, som handler nøjagtig det samme beløb, som afvikler til nøjagtig de samme kurser på nøjagtig den samme dag. Det er meget, meget nemt at gennemskue. Det undrer mig, at Bech-Bruun ikke har gennemskuet det, siger Robert Spliid.

En Bech-Bruun-advokat kvitterer for modtagelsen af model-beskrivelsen, men vender efter et par dage, den 14. april 2014, tilbage og forklarer, at han ikke er tilstrækkelig god til tysk.

Efter at have skrevet frem og tilbage og holdt en række telefonmøder enes parterne om at basere rådgivningen på et engelsk resume. Men ifølge eksperterne kan Bech-Bruun ikke undskylde sig med, at man ikke forstod modellen på grund af manglende tyskkundskaber.

Robert Spliid, ekstern lektor på CBS, peger på, at store dele af beskrivelsen på tysk består af figurer og tegninger, der forklarer modellen rent grafisk, og hvor tyskkundskaber ikke er påkrævede for forståelsen.

- Hvis en topadvokat i København ikke er i stand til at forstå noget rudimentært tysk, så er han måske i den forkerte branche. Så skal han i hvert fald afholde sig fra at rådgive en tysk bank, siger Robert Spliid.

Bech-Bruun har afvist at svare på spørgsmål om det specifikke rådgivningsforløb, men i en skriftlig replik til den igangværende retssag mod Skatteministeriet, som firmaet har sendt til DR og Børsen, fastholder advokatfirmaet, at rådgivningen var i orden:

- Det fastholdes, at den afgivne legal opinion var udtryk for korrekt juridisk rådgivning, og at (...) ikke havde noget grundlag for at antage, at North Channel Banks kunder eller banken selv ville være involveret i svindel med refusion af udbytteskat, skriver Bech-Bruun i replikken.

I et skriftligt svar til DR og Børsen afviser Simon Evers Hjelmborg, tidligere ledende partner og i dag bestyrelsesformand, eksperternes kritik af den rådgivning, Bech-Bruun i 2014 og igen i 2015 og 2017 udførte for North Channel Bank:

- North Channel Bank har åbenbart udstedt falsk dokumentation. Dette er groft bedrageri, og det har intet som helst at gøre med den rådgivning som Bech-Bruun gav til banken. Det er indlysende, at ingen advokat i Bech-Bruun ville afgive legal opinions til en bank, hvis der blot havde været den mindste mistanke om, at banken ville udstede falsk dokumentation. Mailudvekslingen i sagen er præget af teknisk og faglig sprogbrug blandt skatteeksperter og indebærer ikke, at der var noget tegn på at banken ville udøve bedrageri. Vores rådgivning af den tyske bank kunne ikke anvendes til bedrageri, skriver Simon Evers Hjelmborg.

Ifølge Bech-Bruun var deres rådgivning i 2014 baseret på forudsætninger, der på ingen måde gav mistanke om svindel.Samtidig blev der ifølge Bech-Bruun i det endelige juridiske notat dateret 4. august 2014 indsat forbehold mod modeller, der kunne bruges til svindel:

- Der er således ikke en forbindelse mellem ”den formodede svindel”… og de afgivne legal opinions, der skal læses i deres helhed og inklusiv udtrykkelige forudsætninger,”konkluderer advokatfirmaet i replikken.

- Vores rådgivning af den tyske bank kunne ikke anvendes til bedrageri, tilføjer Simon Evers Hjelmborg og henviser til, at et mindretal i Advokatnævnet i forbindelse med habilitetssagen har udtalt, at 'de tidligere afgivne opinions indeholdt en grundig beskrivelse af dansk ret og ikke fremstod som et dokument, der kunne eller skulle bruges til ’svindel’.

Advokatnævnet havde i habilitetssagen ikke adgang til hele korrespondancen mellem Bech-Bruun og bankens tyske advokater, Jones Day.