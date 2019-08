Henriette Zobels selskab under tvangsopløsning

De færreste på 56 år holder sig så godt som Henriette Zobel, som i årtier har været fast del af Danmarks jetsetmiljø.

Mindre pænt ser det ud for den tidligere topmodels forretningsførelse, som de senere år har taget udgangspunkt i såkaldt mindfulness.

Erhvervsstyrelsen har sendt hendes selskab Henriette Zobel ApS til tvangsopløsning.

Zobel, som ad to omgange var gift med erhvervsmand og godsejer Peter Zobel, har de senere år ernæret sig som meditations- og yogalærer og åbent fortalt om sit livs rutsjebaneture.

Zobel taler ud: Et glas hvidvin startede en lavine efter 14 ædru år

Efter i april 2017 at blive taget for spirituskørsel har hun offentligt stået frem og fortalt om sit liv som alkoholiker, og for knap et år siden erklærede hun over for Ekstra Bladet, at hun var færdig med at græde over Peter Zobel.

– Peter er her ikke mere, og jeg savner ham så forfærdeligt. Han kommer ikke tilbage, men jeg må stoppe med at græde, for det, han ønsker, er, at jeg træder ud i livet igen, lød det for knap et år siden.

Henriette Zobel et år efter Peters død: Jeg må stoppe med at græde

Kort efter kastede hun sig ud i et nyt eventyr med tobaksarvingen Erik Stener Færch, hvis far skabte millioner bl.a. på aktier fra det hedengangne Skandinavisk Tobakskompagni.

Til at begynde med bedyrede Henriette Zobel, at hun blot hjalp en gammel ven med blandt andet meditation, men efter få måneder var de to et par og tilbragte megen tid i Portugal, hvor den nu 55-årige Færch er bosiddende.

Forholdet forliste dog, lod Erik Færch dog uden at ville gå i detaljer Ekstra Bladet forstå i sommer. Det afviste Zobel også over for ugebladet Her&Nu, hvor hun bekræftede bruddet.

- Han har nogle udfordringer, og det er virkelig synd for ham. Jeg er ikke i stand til at vurdere, før det er for sent, sagde hun dog.

Ikke afleveret regnskaber

Tvangsopløsningen af Zobels selskab er indledt, fordi hun ikke har indsendt årsrapport for 2018, viser korrespondance mellem myndigheden og selskabet, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i.

Heraf fremgår også, at medlemmerne af selskabets ledelse bliver pålagt afgifter på grund af den manglende regnskabsindlevering.

Ledelsen af det nu lukkede selskab består kun af Henriette Zobel, som også ejer foretagendet.

Før man tog selskabet under tvangsopløsning, advarede Erhvervsstyrelsen midt i juni Zobel, hvis revisor da også en måned efter første løftede pegefinger meddelte myndigheden, at man ville få fingeren ud:

'Nu har Erhvervsstyrelsen noteret at vi forventer at indberette så hurtigt som muligt og senest 5. august 2019', skriver statsautoriseret revisor Ole Skou fra den internationale revisorgigant Grant Thornton.

Økonomiske problemer

Erhvervsstyrelsen meddeler herefter, at man noterer henvendelsen, men ikke kan 'give udsættelse, og grundet forsinkelse kan selskabet og den øverste ledelse modtage afgifter, og selskabet blive sendt til tvangsopløsning'.

- Hvis man har et anpartsselskab, skal man indlevere regnskaber en gang om året. Det er lovpligtigt. I sidste ende lukker Erhvervsstyrelsen via skifteretten selskabet, hvis ikke det sker, forklarer Anders Ørgaard, professor, advokat og ekspert i insolvensret, til Ekstra Bladet.

Henriette Zobel Aps har en negativ egenkapital på mere end to millioner kroner. Det har selskabet haft siden 2010, hvor datterselskabet Pureheart By Henriette Zobel oplevede store økonomiske problemer og sidenhen gik konkurs.

Henriette Zobel Aps havde tilsyneladende et tilgodehavende på lidt mere end to millioner kroner til datterselskabet, men det blev ifølge 2010-regnskabet nedskrevet til et rundt 0, grundet de økonomiske problemer. Siden da har egenkapitalen været tabt.

Ekstra Bladet har gentagne gange uden held forsøgt at få Henriette Zobels kommentarer til tvangsopløsningen.