Her åbner nye Fætter BR-butikker

Børnelegetøjskæden Fætter BR har været så grueligt meget igennem de seneste par måneder.

Men nu er der godt nyt til de legetøjshungrende danskere. Salling Group har netop oplyst, hvor 15 af de 25 nye butikker kommer til at ligge.

Her ligger de nye Fætter BR-butikker Jylland: Algade i Aalborg, Bruuns Galleri i Aarhus, Bryggen i Vejle, Engdahlsvej i Herning og Stenager i Sønderborg. Fyn: Rosengårdscenteret i Odense. Sjælland: Guldborgsund Centeret i Nykøbing Falster, Japanvej i Slagelse, Ro’s Torv i Roskilde og Slotsarkaderne i Hillerød København og omegn: Vimmelskaftet i Indre By, Frederiksberg Centeret, Fields, Fisketorvet og Rødovre.

Det er dog ikke alle butikkerne, er kommer til at have samme placering som tidligere. I Rødovre åbner Fætter BR i Toy'R'Us' gamle lokaler i stedet for i de oprindelige BR-lokaler i Rødovre Centrum.

Genåbningen af de 25 butikker sker, efter Top-Toy, firmaet bag BR og Toy'R'Us, blev erklæret konkurs i december. Efterfølgende var Fætter BR's liv i fare, indtil Salling Group meldte ud, at de ville overtage brandet.

Ved opkøbet overtog Salling Group varelageret og rettighederne til BR-navnet, mens medarbejderne og de fysiske butikker ikke var en del af aftalen.

Derfor kunne den danske detail-gigant selv vælge, hvor de ville placere de 25 nye butikker.

Tirsdag offentliggjorde Salling Group, at Charlotte From skulle stå i spidsen for projektet. Og hun glæder sig.

- BR kan noget særligt for danske børn og børnefamilier, og med de nye butikker vil vi skabe gode oplevelser og gøre BR til indkøbsturens højdepunkt. Vi åbner også i løbet af foråret en stærk webshop, som man kan besøge uden for butikkernes åbningstid.

- Vi arbejder benhårdt på at blive klar med de nye BR-butikker. Ikke mindst skal vi have ansat mindst 300 nye kolleger, som skal kunne begejstre børn og deres forældre – samtidig med at de leverer service i særklasse. Nu, hvor der er placeringer på de første åbninger, glæder vi os til at modtage endnu flere ansøgninger og kigge på de mange uopfordrede, vi allerede har modtaget fra gode kandidater med et hjerte, der banker for legetøj og oplevelser, fortæller BR-kædens nyudnævnte chef, Charlotte From.

Stærkt brand

Ifølge administrerende direktør i Salling Group Per Bank er der en helt bestemt årsag til, at de giver Fætter BR kunstigt åndedræt.

'Der er tale om et særdeles stærkt dansk brand, og de seneste ugers omtale af BR har understreget, at danskerne meget gerne vil holde liv i BR,' lød det fra Per Bank i pressemeddelelsen.

Den vurdering er detailhandelsekspert Bruno Christensen enig i.

- BR kommer tilbage i en stærkere position, end vi har set det i mange år. Butikkerne har der aldrig været noget galt med, og de butikker, som Salling Group ønsker at videreføre i et nyt ejerskab, bliver butikker, der kommer til at fungere, som vi kender dem. Bare under et andet ejerskab, siger han.

Salling Group står også bag Bilka, Føtex, Netto, Wupti.com og Salling-stormagasinerne.