Her er bankernes lønkonge

Der er Saxo Banks Kim Fournais, og så er der alle de andre.

Den i forvejen stenrige bankdirektør fik sidste år et lønhop på 3 mio. kr., og landede derfor på 17,6 mio. kr. i grundløn. Det sikrer ham en plads helt i toppen af listen over lønkongerne blandt de danske bankbosser.

Det afslører en oversigt over cheflønningerne i de 20 største banker, som Ekstra Bladet har lavet på baggrund af regnskaber og oplysningerne fra bankerne.

- Kim Fournais stiftede Saxo Bank for 27 år siden og har som iværksætter udviklet forretningen fra en håndfuld medarbejdere i 1992 til i dag flere 2000 ansatte og kontorer og kunder i store dele af verden. Saxo Bank er privatejet, og Kim Fournais er medejer med en ejerandel på 27,53 pct. og har for nyligt investeret over 450 mio. kr. af sine egne midler i Saxo Bank, lyder det i en skriftlig kommentar fra Saxo Banks presseafdeling.

Det har ikke været muligt at få et interview med Kim Fournais, som er personligt er god for mere end 2 mia. kr.

Vogelzang på andenpladsen

Med den høje gagering fortrænger Kim Fournais Danske Banks nye topchef, Chris Vogelzang, til andenpladsen med en grundløn på 'kun' 15 mio. kr.

Kim Fournais (midten) og hans kompagnon Lars Seier Christensen til landsmøde med Liberal Alliance. Saxo Bank har støttet partiet i flere år. Foto: Jakob Jørgensen

Men selvom Vogelzang har ansvaret for langt flere medarbejdere, er lønforskellen imellem de to ikke nødvendigvis urimelig. Det mener Anders Drejer, som er professor ved institut for økonomi og ledelse ved Aalborg Universitet.

- Hvis man skaber en stor værdi, så fortjener man også en høj løn. Det er Kim Fournais sådan set et godt eksempel på, siger han.

Har tabt på luksusø

Siden Kim Fournais i 90'erne stiftede Saxo Bank sammen med Lars Seier Christensen, er den ultraliberale bankdirektør blevet styrtende rig.

Vejrø var groet til og forfalde, da Kim Fournais købte den. I dag er den et luksus-turistmål. Foto: Simon Fals

Nogle af pengene har han brugt på at købe øen Vejrø, som ligger lidt nord for Lolland. Kim Fournais har siden omdannet den til lidt af en luksusø med egen flyveplads, overnatningsmuligheder og havn.

Men de store planer for øen har på ingen måde været en god forretning for ham. Alene de seneste to år har der været et underskud på 30 mio. kr. i hans selskab Vejrø ApS, der står for driften af øen.

