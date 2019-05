Her er Danske Banks nye direktør

Siden Thomas Borgen forlod posten som administrerende direktør i Danske Bank i kølvandet på hvidvask-skandalen, har stillingen været besat af en midlertidig afløser.

Men fra 1. juni har banken en ny fast mand på posten.

Hollandske Chris Vogelzang skal nemlig varetage jobbet fremover, oplyser banken i en fondsbørsmeddelelse.

Han afløser dermed Jesper Nielsen, der siden 1. oktober har været midlertidig administrerende direktør indtil en permanent afløser var blevet fundet. Jesper Nielsen fortsætter fra 1. juni i sin hidtidige stilling som chef for Banking DK.

Chris Vogelzang har blandt andet erfaring fra den hollandske bank ABN AMRO, hvor han har været ansat fra 2000 til 2017, blandt andet med otte år som del af bankens direktion.

Siden 2017 har han været rådgiver for Boston Consulting Group og Blackstone.

'Jeg er glad for på vegne af bestyrelsen at kunne præsentere Chris Vogelzang som ny administrerende direktør. Han har solid ledelsesmæssig og forretningsmæssig erfaring fra bankvirksomhed og har igennem sin karriere håndteret svære udfordringer og leveret gode resultater. Det gør ham godt rustet til at stå i spidsen for Danske Bank,' lyder det fra bestyrelsesformand Karsten Dybvad i fondsbørsmeddelelsen.

Som følge af udnævnelsen flytter den hollandske kommende direktør til Danmark.

'Trods de aktuelle udfordringer har Danske Bank alle forudsætninger for også i fremtiden at være en stærk, konkurrencedygtig bank, der skaber værdi for alle sine interessenter. Danske Bank spiller som den største bank i Danmark og en af de førende finansielle institutioner i Norden en vigtig rolle ikke bare for sine mange kunder og investorer, men også for samfundet. Jeg glæder mig til at tage fat på opgaverne sammen med mine 21.000 nye kolleger,' siger Chris Vogelzang i meddelelsen.