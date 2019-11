Hesalight-formands lønfest: Scorede 12 mio. kr. på tre år

Selvom skandaleramte Hesalight ikke havde nogen nævneværdig indtjening, led selskabets topfolk bestemt ingen nød.

Direktør Lars Nørholt trak mindst 45 mio. kr. ud til sig selv i årene 2014-2016, men formand Lars Jørgensen tog også del i festen.

Det sidste blev der kastet lys over tirsdag i Retten i Roskilde, hvor netop formanden skulle forklare sig.

- Da jeg trådte ind i selskabet i 2012, var mit månedlige honorar på 75.000 kr. Senere steg det til 100.000 kr. Oveni kom så rejseomkostninger, bonus og andre ting, fortalte Lars Jørgensen.

Han er sammen med selskabets øvrige topledelse og revisor stævnet for samlet 200 mio. kr. af konkursboet efter Hesalight.

Lån betalt udgifter

Og det var bestemt ikke småting, der kom oveni det faste honorar, viser det sig.

Formandens samlede betaling fra Hesalight løb i fra 2014-2016 op i næsten 12 mio. kr., hvoraf 7,3 mio. kr. var bonus.

Til sammenligning modtog de daværende formænd i Novo Nordisk og Carlsberg, Göran Ando og Flemming Besenbacher, et honorar på henholdsvis 6,2 og 4,2 mio. kr. i samme periode.

Men penge var tilsyneladende ikke noget problem i Hesalight, som havde lokket et lån på ca. 600 mio. kr. ud af en gruppe investorer bestående af blandt andre Pensiondanmark, Danske Bank og IKEA-koncernen.

De er på anklagebænken i erstatningssagen Lars Nørholt: Stiftede Hesalight i 2009. Selskabets adm. direktør og hovedejer siden 2012. Martin Kent Nielsen: Var med til at stifte selskabet. Desuden medejer, teknisk direktør og bestyrelsesmedlem Lars Jørgensen: Formand siden 2012. Blev medejer i 2015 Niels Mikkelsen: Bestyrelsesmedlem siden 2015 Frank Bergmann Hansen: Hesalights revisor siden 2010 Vis mere Luk

Hesalight havde præsenteret investorerne for flotte regnskaber, men i virkeligheden tjente selskabet stort set ingen penge.

Det var derfor næsten udelukkende det store lån fra investorerne, der betalte selskabets udgifter.

Købte ejendomme i Spanien

Under tirsdagens retsmøde måtte topchef Lars Nørholt desuden erkende, at han nok havde misinformeret selskabets bestyrelse.

Hesalights topchef, Lars Nørholt, blev i januar idømt syv års ubetinget fængsel for svindel. Dommen har han anket. Foto: Carsten Bundgaard

I 2015 blev der lavet et lån på 25 mio. kr. fra Hesalight til et af hans private selskaber. Meningen var angiveligt, at pengene skulle bruges til at købe en ejendom og en grund ved siden af Hesalights kontor i Roskilde.

- Pengene blev desværre brugt på noget andet. De blev brugt på at købe andre ejendomme, erkendte Lars Nørholt overfor de tre dommere.

Nærmere bestemt blev pengene brugt på at købe både en privat villa og en tom grund i havnebyen Port d'Andratx på Mallorca til direktøren.