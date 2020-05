Historisk kro solgt i millionhandel

Efter at have været til salg i to år har Damhuskroen i Rødovre nu fået ny ejer

I næsten 400 år har Damhuskroen i Rødovre dannet ramme om alskens festligheder.

Men det er ikke sikkert, at den ikoniske kro også vil gøre i fremtiden. Der er nemlig nye ejere bag skranken.

Køberen er den danske investeringsvirksomhed Proximus. De har smidt et tocifret millionbeløb på bordet for at erhverve sig Damhuskroen, oplyser virksomheden i en pressemeddelelse.

Usikkerhed om fremtid

Hos Proximus lyder det fra direktør Jes J. Petersen, at man endnu ikke ved, hvad fremtiden bringer for Damhuskroen, der i 1757 fik udstedt et kongeligt privilegium til at drive kro.

Han forventer dog, at man vil fortsætte i samme spor.

- Vi er endnu ikke afklaret om, hvad der skal ske med ejendommen, når vi på et tidspunkt er på den anden side af coronakrisen. Men vi forestiller os, at der vil være noget lignende det tidligere, så vi kan skrive en god fortsættelse på Damhuskroens historie, siger direktøren.

Fortællingen om Damhuskroen går helt tilbage til 1600-tallet, hvor den oprindeligt blev brugt som vagthus ved dæmningen ved Damhussøen.

Efter Christian den 4. gav lov til at drive beværtning, har kroen været kendt for sine legendariske enkebal.

I 2018 blev kroen sat til salg for 25 millioner kroner, men der er uvished om den endelige salgpris. Der er dog altså tale om et ´tocifret millionbeløb'.