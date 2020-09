Hiver millioner ud efter vildt år

Selvom Simon Kvamm og resten af Nephew-holdet i sommeren 2019 afholdt deres sidste koncert sammen i denne omgang, så endte året med at blive en kæmpemæssig økonomisk succes for den kendte forsanger.

Knap 3,6 mio. kr. endte overskuddet på i Walkie Talkie Boy ApS, som er Kvamms selskab, hvor han kører sin musikforretning.

Det er en markant forskel fra 2018, som endte med et underskud på en halv million kr. Derudover er det faktisk det største overskud nogensinde i selskabet, som blev stiftet i 2004.

I løbet af årene har der dog været flere stabile millionoverskud, som har fået pengetanken i firmaet til at bugne. Egenkapitalen er således oppe på mere end 19 mio. kr.

Nephew-gevinst

Den helt store forklaring på det flotte år skal findes i datterselskabet NEPHUNITED I/S, som han er medejer af sammen med de øvrige Nephew-medlemmer. Her lød årets resultat på mere end 15 mio. kr.

Resultatet skal ses i sammenhæng med, at bandet som tidligere skrevet i 2019 blev lukket ned på ubestemt tid. Således er der nu kun aktiver for 700.000 kr., mens der året forinden var værdier for mere end ti mio. kr.

Stort udbytte

Den tidligere Angora-stjerne har samtidig ifølge regnskabet trukket knap to mio. kr. ud til sig selv i et ekstraordinært udbytte.

Dermed har han også haft lidt ekstra at stå imod med, da coronakrisen ramte hele landet og især den danske musikbranche i marts, hvor alle koncerter efterfølgende blev aflyst.

Tidligere på sommeren udtalte han til Ekstra Bladet, at han ikke tjente nogen penge grundet krisen.

- Hvad angår det økonomiske, er der ikke så meget andet at sige, end at jeg og alle mine kolleger har kørt med nul kroner i indtægt og nul kroner i hjælpepakker, sagde han dengang.

Ekstra Bladet har uden held forsøgt at få en kommentar fra Simon Kvamm til regnskabet igennem hans management-bureau.

Se også: Kvamm har nul kroner i indtægt