H&M lukker alle sine butikker i Danmark midlertidigt

Det bekræfter H&M, efter at Berlingske havde beskrevet lukningen.

Beslutningen er taget, efter at regeringen tirsdag varslede en række tiltag til at begrænse smitten af coronavirus.

Der er dels indført et krav op om at lukke storcentre, hvor en del af H&M's butikker er.

Samtidig er der for andre butikker indført et krav om, at der skal være mindst fire kvadratmeter gulvplads per kunde.

Den svenske tøjkæde har dog valgt også at lukke de butikker, der ikke er i storcentre.

- På baggrund af regeringens seneste tiltag har vi besluttet at lukke alle H&M Groups butikker midlertidigt – i både storcentre og gågader.

- Vi følger regeringens tiltag nøje, og vi vil holde butikkerne lukket så længe, det er nødvendigt, skriver H&M.

Kæden oplyser, at beslutningen er taget under hensyn til de ansatte, forretningen og 'vores brede samfundsansvar'.

- Disse beslutninger er selvfølgelig svære at træffe, og der tages højde for mange faktorer, hvoraf den vigtigste er medarbejdernes og kundernes sundhed og sikkerhed – både på kort og lang sigt, skriver H&M.

Ifølge H&M's årsregnskab har tøjkæden 112 butikker i Danmark.

Som følge af lukningen har H&M besluttet at udvide bytte- og returretten på varer til 100 dage.