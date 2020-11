Højesteret giver Ørsted medhold i brugen af navnet 'Ørsted'

Energikoncernen Ørsted får lov til at beholde deres navn, efter de er blevet sagsøgt af syv bærere af Ørsted-navnet.

Det er mandag blevet afgjort i Højesteret.

- Vi er meget tilfredse med, at Højesteret i sin dom giver os medhold i, at vi har ret til at bruge navnet Ørsted, og at denne sag nu er afsluttet, lyder det fra adm. direktør i Ørsted Henrik Poulsen i en pressemeddelelse.

DONG Energy skiftede i 2017 navn til Ørsted, 'som en hyldest til H.C Ørsted', lyder det videre i pressemeddelelsen.

- For 200 år siden opdagede han elektromagnetismen og lagde dermed grunden til den måde, vi producerer elektricitet på i dag. Derfor synes vi, at Ørsted-navnet er det helt rigtige for vores virksomhed, og vi er glade for, at Højesteret stadfæster, at vi har retten til at bruge navnet.

Sagen blev anlagt i 2018 af tre efterkommere af H.C Ørsted. De fik tilslutning af yderligere fire, der ville have, at virksomheden stoppede brugen af navnet.

I Sø- og Handelsretten faldt sagen ud til Ørsteds fordel, hvilket den altså også gjorde i Højesteretten.

