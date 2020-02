Holch Povlsens turist-projekt møder modstand

Milliardæren Anders Holch Povlsen, der blandt andet ejer ASOS og Bestseller, vil bygge et idyllisk resort i Skotland.

Resortet skal inkludere hotel, restaurant, bager, butikker og mikrobryggeri.

Men danskeren møder nu modstand fra lokale forretningsdrivende i området.

Det skriver Daily Mail.

Det er særligt hotelejere, der frygter, at rigmands-projektet vil få negativ indflydelse på deres forretninger i landsbyen Tonque, hvor danskeren har planer om at opføre resortet.

- Vi er klare modstandere af indkvarteringsdelen af den foreslåede udvikling, siger Suzanne Mackay, der ejer 'Kyle of Tongue Hostel and Holiday Park', til det britiske medie.

- Det her er ikke fair konkurrence for andre udbydere af indkvarteringsmuligheder, og det vil direkte påvirke vores forretning, siger Suzanne Mackay, uddyber hun.

Ekstra Bladet har tidligere skrevet om Anders og Anne Holch Povlsens skotske erhvervs- og bevaringseventyr under firmanavnet 'Wildland Ltd', hvor de over årene har opkøbt så mange ejendomme, at de i dag kan kalde sig Storbritanniens største jordbesiddere.

Danskeren, der har en formue i omegnen af 50 milliarder kroner, råder over mere end 80.000 hektarer i Skotland.

Parret har i mange år haft stor kærlighed til landet, som de ofte besøger for at nyde den skønne natur.

Anders og Anne Holch Povlsen er gift og har sammen fået fire børn. Tre af børnene døde på tragisk vis under terrorangrebet i Sri Lanka sidste år.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Anders Holch Povlsen.

