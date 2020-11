Hver femte coronatest i Stockholm er positiv

Hver femte stockholmer, der bliver testet for coronavirus, er smittet. Det viser de seneste tal fra sundhedsmyndigheder i den svenske hovedstad.

Det er en stigning på fire procentpoint i forhold til sidste uge og hele 12 procentpoint sammenlignet med ugen inden, rapporterer tv-stationen SVT.

I sidste uge blev 42.000 mennesker i hovedstaden testet. Af dem fik 20,3 procent påvist smitte, oplyser region Stockholm.

- Andelen af smittede stiger hurtigt nu. Vi sætter nye rekorder hver uge, både i antal tests og i antal og andel af smittede, siger Claes Ruth ved Karolinska Universitetslaboratoriet til avisen Dagens Nyheter.

Der er desuden så stor interesse i at blive testet for corona, at testcentrene i og omkring Stockholm ikke kan følge med. Derfor prioriterer man lige nu at teste blandt andet ansatte i sundhedssektoren.

Antallet af indlagte på hospitalernes intensivafdelinger er samtidig i markant stigning, skriver Dagens Nyheter.

- Anden bølge er her nu, siger Johan Styrud, der er formand for Stockholms lægeforening, til avisen.

Bekymringen for, at coronakrisen kan trække ud, har fået den svenske regering til at forlænge støtteordningen til erhvervslivet.

De virksomheder, der er ramt af krisen, kan få støtte helt frem til juni, skriver det svenske nyhedsbureau TT.

- Vi befinder os i en vældigt alvorlig situation. Smittespredningen øger ganske hurtigt, siger finansminister Magdalena Andersson.

Ifølge ministeren har 100.000 mennesker mistet deres job i Sverige på grund af coronakrisen. Det er for at redde arbejdspladser, at regeringen nu forlænger muligheden for at søge støtte.

- Mange virksomheder er hårdt ramt efter at have haft nogle hårde måneder, siger hun.

Mandag har svenske sundhedsmyndigheder registreret 20 nye dødsfald blandt personer smittet med corona.

Dermed er i alt 6022 mennesker døde i Sverige efter at være blevet smittet med virussen, siden det nåede til Europa i begyndelsen af året.