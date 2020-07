Hver femte lønmodtager har oplevet racisme på jobbet

Jokes om sorte mennesker eller etniske minoriteter er en del af hverdagen på det danske arbejdsmarked.

18 procent af danske lønmodtagere har enten selv været udsat for racisme på jobbet eller har kolleger, der har været det.

Det viser en ny undersøgelse, analyseinstituttet Wilke har lavet for A4 Arbejdsmiljø.

René Karpantschof, der er ph.d. i sociologi og forfatter til bøger om bl.a racisme, kalder det et alvorligt problem.

- Jeg tager det som et udtryk for, at der er et stort mindretal på det danske arbejdsmarked, der oplever racisme. Det er en stor gruppe, og det tyder på, at problemet er der. Det er et alvorligt problem, fordi racisme er noget, der angriber mennesker på deres identitet og ret til at være der som menneske, siger han.

Ifølge undersøgelsen har fem procent oplevet racisme på jobbet, mens 13 procent har overværet kolleger, der har været udsat for racistiske bemærkninger eller vittigheder om folks etnicitet.

Det er særligt de yngste lønmodtagere, der har oplevet racisme. I aldersgrupperne 18-29-årige og 30-39-årige har hhv. 31 og 25 procent oplevet racisme rettet mod sig selv eller kolleger.

De tal står i skærende kontrast til seniorernes oplevelser. Af de 50-59-årige har kun otte procent oplevet racisme, og for de 60-69-årige gælder det blot fem procent.

Samarbejde mellem arbejdsgivere og lønmodtagere kan løse problemerne, vurderer René Karpantschof.

- Det er ikke altid, det er så gennemtænkt, når folk siger noget, der kan opfattes racistisk. En åben debat på arbejdspladserne kan mange gange være nok til at ændre en kultur, siger sociologen.

Et repræsentativt udsnit på 1.156 borgere har deltaget i undersøgelsen fra Wilke. Heraf har 721 lønmodtagere besvaret spørgsmålet om racisme på det danske arbejdsmarked.