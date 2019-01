Hvidvasksag sender på ny Dansk Bank-aktie i bund

Danske Bank-aktien endte torsdag med at falde 2,7 procent ved børsens lukketid.

Det sker, efter at nyhedsbureauet Reuters onsdag skrev, at Danske Bank og fire tidligere topchefer er blevet sagsøgt af en amerikansk aktionær, der anklager banken for bedrageri.

Med faldet betyder det, at en Danske Bank-aktie nu koster 127,75 kroner.

Det er en pensionsfond i New York, der har lagt sag an mod banken og de tidligere chefer ved distriktsdomstolen på Manhattan.

Søgsmålet nævner blandt andre tidligere topchef Thomas Borgen og tidligere bestyrelsesformand Ole Andersen.

Sagsøgeren peger også på, at banken skal have pustet prisen på sine aktier kunstigt op ved ikke at gribe ind over for omfattende hvidvask i afdelingen.

Ud over søgsmålet har hvidvaskjægeren Bill Browder, som tidligere har meldt Danske Bank til politiet i både Danmark og Estland, holdt et pressemøde om banken i Folketinget torsdag.

- Søgsmålet fra USA kan nok ikke komme som den helt store overraskelse. Det er nok mere Browder, der skal holde pressemøde, der har skabt nervøsitet omkring Danske Bank, udtalte afdelingsdirektør i Sydbank Ole Kjær Jensen til Ritzau Finans forud for mødet.

Bill Browder gav en opdatering på efterforskningen af sagerne i både Danske Bank og Nordea samt Finanstilsynets rolle.