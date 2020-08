Hyundai taget i elbil-løgn

Ifølge markedsføringslovens § 5, stk. 1, må en erhvervsdrivendes handelspraksis ikke indeholde urigtige oplysninger eller i kraft af sin frem stillingsform eller på anden måde vildlede eller kunne forventes at vildlede gennemsnitsforbrugeren, uanset om oplysningerne er faktuelt korrekte.

Det fremgår af § 8, at det er en betingelse for at have handlet i strid med § 5, at den pågældende handelspraksis væsentligt forvrider eller vil kunne forventes væsentligt at forvride den økonomiske adfærd hos gennemsnits forbrugeren eller, hvis den pågældende handelspraksis rettes mod en sær lig gruppe af forbrugere, hos et gennemsnitligt medlem af denne gruppe.

Kilde: Forbrugerombudsmanden