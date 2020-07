IBM's cloud-division glimrer i kvartalsregnskab

Stærk vækst i cloud-forretningen sikrer den amerikanske teknologigigant IBM et lidt bedre end forventet resultat i andet kvartal.

Det viser selskabets regnskab, der er offentliggjort sent mandag aften dansk tid.

Cloud-computing, som IBM på bekostning af nogle af selskabets traditionelle forretningsområder har satset voldsomt på de senere år, øgede salget med 30 procent til 6,3 milliarder dollar.

Coronapandemien har omvendt tynget IBM's serviceforretning i kvartalet, da krisen har fået mange af selskabets kunder til at skære i eller udskyde de planlagte investeringer i eksempelvis nye softwareopgraderinger.

Fremgangen inden for cloud var i kvartalet med til at udligne en del af omsætningsfaldet i serviceforretningen.

- Vores kunder ser værdien i IBM's hybride cloud-platform, der er baseret på åbne teknologier, på et tidspunkt med uforudsete forretningsforstyrrelser, siger Arvind Krishna, der i april blev forfremmet til administrerende direktør for IBM, i regnskabet.

IBM, der i tidligere tider var blandt de ledende selskaber inden for it, har haft svært ved at løfte omsætningen på sine kerneområder som infrastruktur til virksomheder og it-service.

For at ændre det, har selskabet investeret kraftigt i kunstig intelligens og cloud-software.

Hele IBM-koncernen omsatte i de tre måneder frem til den 30. juni samlet for 18,12 milliarder dollar.

Det er over fem procent mindre end i samme periode året før, men bedre end analytikeres estimat, der lød på 17,72 milliarder dollar.

Nettooverskuddet faldt i perioden frem til 30. juni til 1,36 milliarder dollar fra 2,5 milliarder dollar om året.

Fraregnes særlige poster tjente IMB 2,18 dollar per aktie i kvartalet. Her lød forventningen hos analytikerne på 2,07 dollar.

De bedre end ventede tal sendte umiddelbart efter offentliggørelsen IBM's aktiekurs op med omkring seks procent.