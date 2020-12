Ikonisk strandhotel reddet på målstregen

Marienlyst Strandhotel undgår i sidste øjeblik fyringer af 200 ansatte.

Det oplyser administrerende direktør Michael Lauritsen til TV2 Lorry.

Onsdag fortalte han, at han stod til at skulle fyre over halvdelen af sine ansatte, men en aftale om lønkompensation, der er landet torsdag, er blevet hans redning.

- Jeg er meget, meget glad og lettet. Også på mine medarbejderes vegne. At sende dem hjem i går med en besked om, at de nok skulle fyres, var hæsligt. Det var helt urimeligt. Men så i dag at kunne sige til dem, at det alligevel bliver en god jul, vi reddet, det var virkelig dejligt, siger strandhotellets administrerende direktør, Michael Lauritsen til TV 2 Lorry.

Store udgifter

Onsdag kom ellers den nedslående nyhed om, at 200 ansatte på strandhotellet stod til at blive afskediget.

Strandhotel fyrer 200 medarbejdere

Men takket være den nye aftale om lønkompenstation, som blev præsenteret torsdag, kan personalet ånde lettet op.

Ifølge TV2 Lorry har Marienlyst Strandhotel fast udgifter for mellem tre og millioner hver eneste måned ved siden af lønomkostninger.