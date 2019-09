Ilse Jacobsen erkender ulovligt lån på 488.480 kr

Den kendte gummistøvledronning og tidligere Løvens Hule-investor, Ilse Jacobsen fra Hornbæk, erkender nu, at hun to gange har optaget ulovlige aktionærlån i selskabet IJH A/S.

I 2017 drejede det ulovlige lån sig om knap en halv million kroner, som dog senere er blevet betalt tilbage.

Det fremgår af en meddelelse fra selskabets bestyrelse på Linkedin, hvor både Ilse Jacobsen og hendes mand, direktør Jesper Bo Jacobsen, selv er medlemmer.

’De ulovlige aktionærlån er opstået’, fordi Ilse Jacobsen via sine personligt ejede butikker har købt varer i selskabet IJH A/S, som hun ikke har ’afregnet rettidigt’, skriver bestyrelsen.

Med andre ord har Ilse Jacobsen brugt sit selskab som kassekredit på ulovlig vis, fremgår det af selskabsmeddelelsen, der primært fremstår som en kritik af Ekstra Bladet.

Som Ekstra Bladet kunne afsløre sidste søndag, så har selskabet nemlig i flere år fået påtegninger fra revisionsfirmaet PwC for netop ulovlige aktionærlån samt overtrædelse af moms- og bogføringsloven.

I sidste uge udtalte direktør Jesper Bo Jacobsen følgende i et interview med Ekstra Bladet om sagen:

– Det ulovlige aktionærlån er mellemregningen fra de tre butikker, som køber varer hos IJH A/S. Det er de 2,6 millioner kroner. Hun har kredit på 30 dage. Hvis man ikke må drive virksomhed i virksomhedsordningen og købe varer i selskaber - som man også er medejer af - så er der jo noget galt i lovgivningen, som skal ændres. Det er varer, der er købt på normal kredit til hendes tre butikker.

I den nye meddelelse fra selskabets bestyrelse fremgår det dog, at ’Ekstra Bladet vildleder om Ilse Jacobsen’ – og størrelsen på de ulovlige aktionærlån.

’De ulovlige lån udgør ikke 2,7 millioner kroner i 2017, som Ekstra Bladet påstår men 488.480 kroner’, skriver IJH-bestyrelsen.

I artiklen, hvor de ulovlige lån blev afsløret, citerede Ekstra Bladet – ud over Jesper Bo Jacobsen – en aktindsigt fra Erhvervsstyrelsen, hvor det fremgår, at sagen om det ulovlige lån i januar 2019 blev oversendt til politiet.

’Af virksomhedens årsrapport for 2017 fremgår et tilgodehavende hos virksomhedsdeltagere og ledelse på kr. 2.692.753 … Bl.a. henset til størrelsen på lånet … oversendes sagen til den politikreds, hvortil virksomheden hører, med henblik på en vurdering af, om der bør rejses tiltale mod virksomhedens ledelse for overtrædelse af selskabsloven og/eller straffeloven’ skriver styrelsen som også understreger, at ’lånet er af en ikke ubetydelig størrelse.’

For nylig måtte erhvervsmanden Peter Warnøe trække sig fra DR-programmet ’Løvens Hule’ efter en sag om ulovlige aktionærlån, der har udløst en politianmeldelse.

