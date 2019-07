Ilse Jacobsen i stor million-nedtur

2018 er formentlig ikke et år, som modedesigneren fra Hornbæk Ilse Jacobsen vil tænke tilbage på med glæde.

Udover at komme i en shitstorm grundet afsløringer om dårlige arbejdsforhold for hendes ansatte, hvilket medførte, at hun til sidst trak sig fra det populære DR-program 'Løvens hule', så led økonomien også et alvorligt knæk.

Et spritnyt regnskab fra hendes selskab Ilja Holding ApS viser således et underskud på 9,2 millioner kroner.

Og det er noget af skift i forhold til tidligere, hvor selskabet altid har været garant for sorte tal på bundlinjen. Faktisk er det selskabets første underskud i ti år.

Ifølge Ilse Jacobsen er der flere faktorer, som har spillet ind på det dårlige resultat.

Således fremgår det af regnskabet, at det store millionunderskud blandt andet skyldes 'massive investeringer i ny infrastruktur' og 'tilbageholdenhed hos forbrugerne'. Derudover stod vejret også i vejen.

'Den historiske varme sommer påvirkede omsætningen negativt på vores kernekategorier regntøj samt gummistøvler', står der i regnskabet.

Trods det dårlige år, så forventer man i 2019 at kunne levere et overskud på mellem 8-12 millioner kroner.

Egenkapitalen bugner da også stadig med en formue på mere end 42 millioner kroner.