Imod nedlukning: Tyske bordeller holder åbent

Bordeller over hele Tyskland vil torsdag holde åbent hus. Det sker i protest med nedlukningen af branchen, der efterhånden presser tusindvis af sexarbejdere hårdt på økonomien.

Arrangørerne af åbent hus-arrangement mener, at der igen kan gives grønt lys til at åbne for bordeller, hvis de overholder stramme krav for hygiejne.

Laura, der er leder for Lauras Girls i Karlsruhe, siger, at hun må dreje nøglen om, hvis ikke hun senest i september kan genåbne sit bordel.

Hun har længe forsøgt at komme i dialog med de ansvarlige politikere.

- Vi bliver ikke hørt, siger Laura, der ikke ønsker at oplyse sit efternavn til nyhedsbureauet dpa.

Hun mener, at restriktionerne, der er indført for at bremse smittespredningen i Tyskland, presser sexarbejdere ud i ulovligt arbejde.

Der er ifølge dpa ingen pålidelige data for, hvor mange sexarbejdere der er i Tyskland.

I 2018 registrerede 32.800 personer sig som sexarbejdere i forbindelse med en ny lovgivning, der blandt andet skal beskytte prostituerede.

Mange sexarbejdere registrerer sig dog kun, hvis de er tvunget til det - eksempelvis, hvis deres arbejdsgiver kræver det.

Torsdagens åbent hus-arrangement sker under sloganet 'ingen sex - kun oplysning'.

I sidste weekend gik 400 prostituerede og bordelejere på gaden i Hamburg i protest mod nedlukningen af branchen.

Demonstrationen fandt sted i Hamborgs famøse red light district i Reeperbahn.