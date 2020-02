Indbetalingsgrænse kostede Danske Spil på pengepungen

1. juli indførte Danske Spil et indbetalingsloft, hvor spillerne skal angive, hvor meget de maksimalt vil indbetale på deres spilkonto per dag, uge eller måned.

Og det har ført til et 'mærkbart fald i omsætningen' for den del af Danske Spil, der har med kasino- og sportsspil at gøre.

Det fremgår af Danske Spils regnskab for 2019. Der står ikke, hvad et 'mærkbart fald' dækker over i kroner og øre.

Selskabet tog forskud på en bekendtgørelse, der trådte i kraft 1. januar 2020. Her blev det fastsat ved lov, at man som spiller hos spiludbyderne skal kunne fastsætte en grænse for, hvor meget der kan overføres til ens spilkonto.

Danske Spil forventer også, at indbetalingsgrænsen vil have en påvirkning på omsætningen i 2020.

Og selv med grænser for indbetalinger øgede Danske Licens Spil, som afdelingen med kasino- og sportsspil hedder, sine indtægter på lidt over to milliarder kroner.

I alt har spillefugle, hvad end de spiller Lotto, Oddset eller kasinospil, samlet set givet Danske Spil indtægter for fem milliarder kroner.

Når alle udgifterne er betalt, har Danske Spil haft et overskud på 1,9 milliarder kroner i 2019. Her skriver Danske Spil, at det er det største overskud i koncernens historie.

Det skal dog medregnes, at Danske Spil i 2019 frasolgte virksomheden CEGO, som selskabet har været medejer af siden 2014. Det gav en direkte indsprøjtning til årets resultat på knap 380 millioner kroner.

I 2018 endte overskuddet på 1,7 milliarder kroner.

Danske Spil vil i løbet af 2020 indføre krav om id, når man vil lave væddemål i butikker. Det er for at forhindre unge under 18 år i at spille. Det skal samtidig gøre det sværere for kriminelle at hvidvaske penge.

Indførelsen af krav om id vil koste selskabet et trecifret millionbeløb, skriver Danske Spil.