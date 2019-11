Indgår hemmeligt forlig i Blackstone-sag

Har du en god historie? TIP Ekstra Bladets erhvervsredaktion her.

Ejendomsspekulanten Nils Jansson, som indtil for nylig stod i spidsen for den amerikanske kapitalfond Blackstones danske aktiviteter, har indgået et hemmeligt forlig med en gruppe tidligere samarbejdspartnere, som anklagede ham for snyd i forbindelse med den lukrative kontrakt med netop Blackstone.

Det bekræfter sagens parter over for Ekstra Bladet.

- Alle kommercielle forhold er der indgået forlig om. Derfor har vi tilbagekaldt politianmeldelsen og stævningen, siger den norske bestyrelsesformand Ingvar Straume på vegne af Real Estate Management, der havde anlagt sagen mod Nils Jansson.

Forliget blev indgået i maj 2019, men Straume vil ikke udtale sig yderligere.

Nils Jansson bekræfter også, at sagen er slut, men afslår ligeledes at kommentere den nærmere.

Sagen kom frem i offentligheden i sommeren 2018, da Real Estate Management med Ingvar Straume i spidsen i Børsen og Berlingske beskyldte Nils Jansson for at være være stukket af med den lukrative millionkontrakt med Blackstone.

Udover et sagsanlæg fik Jansson også smidt en politianmeldelse af sted efter sig.

Døtre ejer selskab

Jansson og Real Estate Management, der tidligere hed NDP, havde i mange år et nært samarbejde. Jansson startede i 2013 med at arbejde for dem som konsulent, men i efteråret 2017 opsagde han sin stilling for i stedet at fokusere på sit familiefirma 360 North.

Selskabet ejes af hans to mindreårige døtre, da han selv er personlig konkurs ovenpå finanskrisen.

Ikke lang tid efter blev 360 North gjort til Blackstones danske partner, selvom Nils Jansson - mens han arbejdede for Real Estate Management - siden 2016 havde arbejdet på at få en kontrakt på plads med Blackstone.

Nils Jansson har hele tiden hævdet, at han ikke har gjort noget galt.

- Jeg var selvstændig konsulent og var ikke forpligtet til at lægge bestemte kunder eller en bestemt del af min omsætning i NDP, har han tidligere sagt til Børsen.

De norske ejendomsinvestorer har modsat hævdet, at det er dem, som har haft alle udgifterne ved, at Jansson forhandlede med Blackstone.

Stoppet som direktør

Nils Jansson stoppede i maj 2019 som direktør i 360 North i forbindelse med, at hans døtre blev købt ud af selskabet. Fremover skal Jansson i stedet være tilknyttet 360 North som konsulent, lød det.

I stedet er der kommet en ny ledelse, som Lars Pærregaard står i spidsen for.