Investor revser kendisfirma: Meget uprofessionelt

Listen over prominente personer, der har investeret i det kriseramte Amager-selskab ACT.Global, fortsætter med at vokse.

I forvejen tæller den navne som Lagkagehuset-stifter Ole Kristoffersen, milliardær og baron Johan Wedell-Wedellsborg, barkongen Adam Falbert samt en stribe tidligere professionelle fodboldspillere som Bjarne Goldbæk og Henrik 'Store' Larsen.

Nu bekræfter ejendomsmatadoren Ib Henrik Rønje - stifter af Sjælsø Gruppen og god for mere end 300 millioner kroner - at også han har haft penge i selskabet, der lige nu undersøges af Erhvervsstyrelsen for lovbrud.

ACT.Globals direktør og storaktionær, Carsten Jensen, har de seneste måneder set sit selskab havne i dyb krise. PR-foto

Men Ib Henrik Rønje trak sig for omkring halvandet år siden, da han mistede tilliden til ledelsen, fortæller han til Ekstra Bladet.

- Selskabet havde nogle meget store aftaler, som aldrig blev til realiteter. Jeg stillede spørgsmål til ledelsen omkring det, men besluttede kort efter at sælge mine aktier, siger ejendomsmatadoren.

- Blev selskabet i dine øjne drevet professionelt?

- Nej, overhovedet ikke. Der er ingen tvivl om, at den daglige ledelse haltede meget.

ACT.Globals direktør og storaktionær, Carsten Jensen, er ikke vendt tilbage på Ekstra Bladets henvendelse omkring kritikken fra Ib Henrik Rønje.

Ingen penge på kontoen

Erhvervsstyrelsen er netop nu i gang med at granske nogle aftaler, som ACT.Global - der sælger midler til bekæmpelse af bakterier - tidligere har indregnet i sine regnskaber.

Målet er at finde ud af, om aftalerne overhovedet har den værdi, som selskabet har hævdet.

At myndighederne nu kigger ACT.Global efter i sømmene, undrer ikke Ib Henrik Rønje. Han var selv meget kritisk i forhold til selskabets aftaler, fortæller han.

ACT.Global har i flere år haft kontor i denne bygning på Amager. Men for at spare penge flytter selskabet nu ud. Foto: Jonas Olufsen

- De blev medtaget i regnskaberne som en indtægt. Men man kunne se, at der ikke kom penge ind på kontoen. Og det er i hvert fald ikke sådan, man gør i ejendomsbranchen, som jeg kommer fra. Der tager man først en aftale ind i regnskabet, når der er penge i kassen.

- Fik du nogensinde at vide, hvem ACT.Global havde indgået de her aftaler med?

- Jeg blev oplyst nogle navne fra Mellemøsten og Fjernøsten, men det var ikke noget, som sagde mig noget.

Chokerende underskud

Internt i ACT.Global har man også fundet ud af, at det ikke var smart at medtage de omtalte aftaler i regnskaberne.

Da selskabet i starten af året offentliggjorde sit nyeste årsregnskab, var værdien af aftalerne nemlig nedskrevet med 75 millioner kroner. Det var kraftigt medvirkende til et samlet underskud på svimlende 120 millioner kroner.

Baron og milliardær Johan Wedell-Wedellsborg er blandt dem, der har skudt penge i ACT.Global. Han har ikke ønsket at udtale sig om sagen. Foto: Mogens Flindt/Ritzau Scanpix

For mange investorer kom underskuddet som et chok. Få måneder tidligere havde direktør Carsten Jensen nemlig lovet et stort millionoverskud.

De gyldne fremtidsudsigter havde fået nogle investorer til at købe sig ind til en tårnhøj kurs, der gav ACT.Global en værdi på over 600 millioner kroner.

Nøglefolk flygter

Offentliggørelsen af det katastrofale regnskab blev starten på en gigantisk nedtur for ACT.Global.

Kort efter afslørede Ekstra Bladet, at Carsten Jensen slæber et spor af konkurser og kontroverser bag sig.

Lagkagehusets stifter, Ole Kristoffersen, har både været investor og bestyrelsesmedlem i ACT.Global. Han har nu trukket sig fra bestyrelsen. Foto: Jan Unger

Og i februar startede Erhvervsstyrelsen så sin undersøgelse af regnskaberne i ACT.Global, som endnu ikke er afsluttet.

I den seneste tid har nøglefolk som formand Brian Mollerup, bestyrelsesmedlem Ole Kristoffersen, finansdirektør Simon Hove og rådgiveren Helge Sander (tidligere Venstre-minister, red.) trukket sig fra selskabet.