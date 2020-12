Irsk domstol giver Norwegian beskyttelse mod konkurs

En irsk domstol har besluttet at give flyselskabet Norwegian konkursbeskyttelse, skriver netmediet E24.

Norwegian havde søgt om beskyttelse for to irske datterselskaber: Arctic Aviation Asset (AAA), der ejer og leaser fly for Norwegian, og Norwegian Air International (NAI), som er et af Norwegians flyselskaber.

20 kreditorer var repræsenteret ved mandagens retsmøde i The High Court i Dublin. Det foregik per video.

Norwegian havde endvidere søgt beskyttelse for tre datterselskaber under AAA og NAI.

Den irske domstols afgørelse betyder, at de, som har lånt penge til Norwegian, ikke kan begære selskabet konkurs ved en irsk domstol de næste måneder. Det skriver avisen VG.

Baggrunden for Norwegians store økonomiske problemer er - som for næsten hele flybranchen - den forsatte coronapandemi.

Ifølge erhversmediet E24 brugte dommeren en del tid på at få klarhed over, hvor irske de berørte selskaber, der søgte beskyttelse, i virkeligheden er. Norwegian har udover Irland selskaber i Storbritannien og flere europæiske lande. Hovedkontoret er i Norge.

Undervejs i høringen ved domstolen kom det frem, at de store leasingselskaber Aercap, BOC Aviation og Avolon forholdt sig neutrale til begæringen om beskyttelse mod konkurs.

Aviation Capital, som i juli førte an i sagen mod Norwegian, stillede sig også neutral til begæringen.

Samtidig afstod selskabet fra at stille spørgsmål til, om også det norske moderselskab skulle beskyttes af den irske ordning.

- Vi hverken støtter eller afviser begæringen om irsk konkursbeskyttelse, lød det fra Aviation Capitals advokat ifølge E24.

I november var faldet i antallet af passagerer 95 procent i forhold til november i fjor.

Senest har Norwegian luftet, at det ønsker en aktieemission på 2,8 milliarder kroner for at styrke flyselskabets skrantende finanser. Det skal bestyrelsen tage stilling til på en ekstraordinær generalforsamling 17. december.

Ved udgangen af tredje kvartal lød den samlede gæld i selskabet på næsten 35 milliarder kroner.