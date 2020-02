Israelske forskere er tæt på at have vaccine mod corona

Israelske forskere siger ifølge The Jerusalem Post, at de vil have fremstillet en vaccine mod coronavirus 'om få uger'.

De siger, at det vil tage mindst 90 dage at komme gennem godkendelsesproceduren, og at det potentielt også vil tage tid at få vaccinen ud på markedet.

Israels minister for videnskab og teknologi, Ofir Akunis, siger ifølge The Jerusalem Post, at israelske forskere er tæt på at kunne udvikle den første vaccine mod det nye coronavirus.

- Hvis det hele går efter planen, så vil vaccinen være klar inden for få uger, og den vil kunne erhverves om 90 dage, hedder det i en udtalelse fra ministeren.

- Lykønskninger til Migal (Det Galilæiske Forskningsinstitut) med det spændende gennembrud, siger Akunis i en presseerklæring.