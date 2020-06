Jacob Jensen Design reddet fra konkurs

Jacob Jensen Design, der har base i Hejlskov ved Skive og afdelinger i Shanghai og Bangkok, er på vej op efter nogle svære år.Det skyldes blandt andet en rekonstruktion af virksomhedens gæld, som selskabets generalforsamling godkendte mandag.

Det skriver Skive Folkeblad.

Ifølge Skive Folkeblads oplysninger ville Jacob Jensen Design være gået konkurs, hvis ikke Salling Bank og Vækstfonden havde reduceret Jacob Jensen Designs gæld til bank og fond.

Det kan Lars Kolind, formand for bestyrelsen for Jacob Jensen Design og nu ejer af 94 procent af aktierne i Jacob Jensen Design, ikke bekræfte.

Han oplyser, der er en del teknik i rekonstruktionen af Jacob Jensen Designs gæld.

- Jeg og Jacob Jensen Design er meget taknemmelig over den måde, Salling Bank og Vækstfonden har taget ansvar for, at Jacob Jensen Design kan komme godt videre, oplyser Lars Kolind til Skive Folkeblad.Blandt betingelserne var, at hans selskab Kolind A/S konverterede Jacob Jensen Designs gæld til Kolind A/S, cirka ni millioner kroner, til aktier i Jacob Jensen Design.

Samtidig reducerede Salling Bank og Vækstfonden renten på Jacob Jensen Designs restgæld til banken til 2 procent.

- Mange års svigtende ledelse betød, at Jacob Jensen Design havde en alt for høj gæld og en alt for høj rentebyrde. Den løsning, som generalforsamlingen godkendte mandag, betyder at rentebyrden falder med over 80 procent, oplyser Lars Kolind.

Han har selv skudt godt 30 millioner kroner i Jacob Jensen Design, siden han engagerede sig i virksomheden i 2012.

- Havde jeg dengang haft den viden, jeg har nu, havde jeg næppe investeret i Jacob Jensen Design. Men jeg tror stadig, jeg har mulighed for at hente min investering hjem med gevinst. Og så glæder jeg mig over, at jeg har været med til at redde en virksomhed, jeg har en stor veneration for, siger Lars Kolind til Skive Folkeblad.