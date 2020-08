Jeff Bezos' formue når ny milepæl

Verdens rigeste mand har nu en formue på over 200 milliarder dollars

Mens mange personer og virksomheder verden over er blevet hårdt ramt økonomisk af den verdensomspændende covid-19-pandemi, er det samme langt fra tilfældet for verdens rigeste mand, Jeff Bezos, der står i spidsen for amerikanske Amazon.

Siden januar er hans formue nemlig bare vokset stødt, og han har nu rundet 200 milliarder dollars, svarende til næsten 1,3 billioner kroner.

Det fremgår af Bloombergs milliardær-liste.

Det er en stigning på 87 millarder dollars, eller næsten 550 milliarder kroner, siden årets start.

Amazon i stor vækst

Han har dermed lagt betydelig afstand til listens nummer to, Microsoft-stifteren Bill Gates, der i den aktuelle liste er god for knap 800 milliarder kroner.

Den store stigning i Bezos formue skyldes især hans aktieandel i Amazon, som er steget kraftigt i år, skriver CNN.

Amazons aktiekurs skal være steget med 86 procent i år og 25 procent alene i de seneste tre måneder.

For en måned siden nåede Jeff Bezos formue et niveau, der aldrig tidligere er set hos nogen i verden, men den rekord bliver han altså selv ved med at slå.

Verdens tredje og fjerde rigeste mænd, Facebooks Mark Zuckerberg og Teslas Elon Musk, fortsætter i øvrigt også med at få voksende formuer på trods af coronakrisen, og de ånder efterhånden begge to Bill Gates tungt i nakken i 'kampen' om at blive verdens næstrigeste.