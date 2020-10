Godt nyt til danske flykunder: Myndighederne kræver nu, at flyselskaberne betaler refusion for aflyste flyrejser inden 1. december

48-årige Helle Bill Madsen er en glad kvinde.

I dag blev det således meldt ud af Trafikstyrelsen, at flyselskaber senest 1. december skal have refunderet pengene til de tusindvis af danskere, som har fået aflyst deres rejser grundet corona-krisen.

- Jeg er glad og faktisk også overrasket. Jeg havde ikke forestillet mig, at myndighederne ville gå ind i sagen. Så det er rigtigt dejligt. Vi er i en situation, hvor der er så mange andre ting, der også er vigtige, og jeg tror mange har haft en følelse af at være glemt, siger hun til Ekstra Bladet.

Sammen med sin kæreste skulle hun i maj måned have været til USA og køre rundt i bil. Billetterne fra Lufthansa kostede 8000 kr. og var købt igennem Travellink, hvilket gjorde hele sagen endnu mere kompliceret.

Det eneste hun blev tilbudt var en voucher, men det havde hun ikke lyst til.

- Jeg vidste jo ikke, hvornår vi ville ud at rejse, og det ved jeg stadig ikke.

Ligesom så mange andre danskere kunne hun ikke få pengene udbetalt, selvom hun havde ret til det ifølge loven.

Hun gik derfor til Flyhjælp.dk, der hjælper danskere med at køre sager mod flyselskaberne for 30 procent af et evt. udbytte.

Stadig kritisk

Her er man også glad for dagens udmelding - omend man har ikke har armene helt i vejret.

- Jeg jubler i den forstand at det er en meget positiv udmelding, men om det betyder, at alle danskere kommer til at få deres penge inden 1. december, vil jeg stille mig tvivlende over for. Vores erfaringer med flyselskaber er, at de trækker den så langt som muligt, siger Alex Kirkeberg fra Flyhjælp.dk.

Helle Bill Madsen mener heller ikke, at nyheden i dag er en garanti for, at hun får sine penge inden 1. december.

- Jeg vil se pengene på min konto, før jeg tror det. Men mit håb er blevet meget større, nu hvor myndighederne er gået ind i sagen, siger hun.