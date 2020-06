Just Eat Takeaway opkøber amerikansk konkurrent

Takeaway-virksomheden Just Eat Takeaway har aftalt at opkøbe amerikanske Grubhub.

Det offentliggør virksomheden, der er en sammenslutning af danske Just Eat og hollandske Takeaway.com, onsdag, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Dermed vil Just Eat Takeaway blive verdens største virksomhed inden for online madudbringning uden for Kina.

Just Eat Takeaway køber Grubhub for 7,3 milliarder dollar, svarende til knap 48 milliarder kroner.

Der er tale om en ren aktiehandel, hvor der ikke betales i kontanter mellem selskaberne, men med aktier i Just Eat Takeaway.

Aftalen vil skabe en virksomhed, der er 'bygget omkring verdens fire største profitpuljer inden for madudbringning: USA, Storbritannien, Holland og Tyskland,' skriver selskaberne i en samlet pressemeddelelse.

Inden handlen forsøgte Uber, der driver takeawayplatformen Uber Eats, at opkøbe Grubhub uden held.

Just Eat, som den danske iværksætter Jesper Buch er medstifter af, fusionerede med hollandske Takeaway.com tidligere i år i en handel til en værdi af 7,6 milliarder dollar, svarende til knap 50 milliarder kroner.

Takeaway-virksomheden skriver, at den forventer at lukke handlen officielt i første kvartal af 2021.

Virksomheden afventer godkendelse fra aktionærer og de regulerende myndigheder.

Virksomheden vil beholde sit hovedsæde i Amsterdam i Holland, skriver Reuters.

Sidste år omsatte Just Eat Takeaway for 11,1 milliard kroner, mens Grubhub omsatte for knap ni milliarder kroner.

Udbruddet af coronavirusset ledte til en stor stigning i ordrer hos takeaway-virksomheder. De to selskaber har oplyst, at ordreantallet steg med 41 procent i april og maj i forhold til samme periode i 2019.