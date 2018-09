Jyske Bank ser stadig milliardbøder til Danske Bank

Der er stadig stor uklarhed over, hvad præcist der er foregået i Danske Banks estiske afdeling. Det vurderer Jyske Bank oven på onsdagens præsentation af en intern rapport i Danske Bank om den potentielle hvidvask af milliarder af euro i bankens estiske afdeling.

Jyske Bank forventer oven på præsentationen stadig, at Danske Bank vil få mærkbare milliardbøder. Og også større, end Jyske Bank estimerede før præsentationen.

- Konklusionerne på Danske Banks undersøgelser af hvidvasksagen efterlod en række spørgsmål ubesvarede, primært med hensyn til omfanget af de kriminelle forhold, skriver Jyske Banks analytiker Simon Hagbart Madsen i sin analyse.

Den interne undersøgelse har kigget på 15.000 kundeforhold i Danske Banks estiske afdeling for udenlandske kunder og har konkluderet, at de har ført 200 milliarder euro - små 1500 milliarder kroner - igennem filialen fra 2007 til 2015. En stor del af disse anses for mistænkelige.

- På baggrund af de foreløbige konklusioner af undersøgelserne samt tidligere hvidvasksager formoder vi, at alle betalinger fra Rusland, Cypern, Baltikum og Storbritannien samt 50 procent af alle øvrige indgående pengestrømme er mistænkelige.

- Det svarer til 86 procent eller 1.300 milliarder kroner og overstiger dermed langt de 960 milliarder kroner, som det inden rapporten forlød udgjorde omfanget, og hvoraf en del mentes at vedrøre interne transaktioner.

Danske Banks interne rapport estimerer, at man har tjent 1,5 milliarder kroner på de potentielt ulovlige transaktioner. Derfor estimerer Jyske Bank en bøde i Danmark på tre til fire milliarder kroner.

Jyske Bank estimerer samtidig en samlet bødestørrelse fra udlandet - hovedsageligt Storbritannien og USA - på 7,1 milliarder kroner.

Det bør ikke være nok til at sænke Danske Bank, vurderer Jyske Bank.

- Ud fra vores estimater og forudsat at bøderne idømmes i slutningen af 2019 eller begyndelsen af 2020 bør Danske Bank kunne klare bøder på cirka 45 milliarder kroner gennem periodisering af indtjening, kapitaloptimering efter integrationen af SEB Pension Denmark samt annullering af al udlodning efter 2018, skriver Jyske Bank.