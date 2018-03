Jyske Bank vil købe Nordjyske Bank

Jyske Bank fremsætter et frivilligt købstilbud på Nordjyske Bank. Det sker efter et langt og kringlet forløb, hvor Jyske Bank blev storaktionær i Nordjyske Bank.

Købstilbuddet ligger på 170 kroner per aktie, hvilket værdisætter hele Nordjyske Bank til omkring 3,1 milliarder kroner.

Jyske Bank endte som storaktionær i Nordjyske Bank, da banken støttede Nordjyske Banks opkøb af Nørresundby Bank i 2014.

Det skete ved at garantere en aktieemission og store lån. Den garanti blev til et ufrivilligt ejerskab på små 40 procent af Nordjyske Bank.

Danmarks vildeste topchefer: Her er de fem gulddrenge

I foråret 2017 meddelte Jyske Bank, at man ville forsøge at komme af med sin aktiepost i Nordjyske Bank.

- Ingen af forsøgene på at afhænde aktierne har imidlertid kunnet gennemføres, skriver Jyske Bank.

Efterfølgende har talteknik gjort, at det er blevet dyrere for Jyske Bank at have kapital bundet i Nordjyske Bank.

- Derfor vurderer Jyske Bank nu, at en sammenlægning af Jyske Bank og Nordjyske Bank vil være den bedste løsning for aktionærerne i begge banker, skriver Jyske Bank.

Nordjyske Bank er primært forankret i Vensyssel og har omkring 119.000 privatkunder og 10.000 erhvervskunder.