Jyske Banks resultat falder drastisk i første halvår

Jyske Banks resultat faldt drastisk i første halvår, på grund af at banken har måttet sætte markant flere penge til side til forventede tab end i 2019.

Det viser en oversigt over hovedtallene for første halvår udsendt i forbindelse med, at banken ændrer på forventninger for hele året.

Mens banken noterer sig, at resultatet i andet kvartal - april til og med juni - har været tilfredsstillende, så er det fortsat faldet voldsomt.

Resultatet efter skat endte for de første seks måneder på 82 millioner kroner mod 1109 millioner kroner i samme periode 2019.

Indtægterne har været nogenlunde stabile. Men banken har sat 1011 millioner kroner til side til mulige tab på udlån. I de første seks måneder af 2019 kunne banken her tilbageføre syv millioner kroner.

Samtidig er bankens resultat af dens indestående af værdipapirer - beholdningsresultatet - faldt til et underskud på 227 millioner kroner. I samme periode sidste år var der til sammenligning et tab på 61 millioner kroner.

Skeler man isoleret set til årets andet kvartal er det gået bedre end frygtet for Jyske Bank. Værdipapirerne vandt lidt af det tabte tilbage, og den største hensættelse til tab var taget.

På den baggrund øger banken sine forventninger til hele året. Jyske Bank ser dermed et resultat på 1,0 til 1,5 milliarder kroner mod tidligere 0,75 til 1,5 milliarder kroner.

- Som følge af et tilfredsstillende resultat i andet kvartal understøttet af en gunstig udvikling på de finansielle markeder og en fortsat god kreditkvalitet ændres forventningerne til resultat efter skat.

- Forventningerne forudsætter stabile finansielle markeder og er eksklusiv poster af engangsomkostninger, skriver Jyske Bank i meddelelsen.