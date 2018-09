Det kæmpe kollaps, som kryptovalutaerne har oplevet i 2018, er nu værre, end dengang den famøse dot.com-boble brast for næsten to årtier siden.

Det skriver Bloomberg, efter kryptovalutaerne har oplevet endnu et fald onsdag.

Således er MVIS CryptoCompare Digital Assets 10 Index, som udgøres af de største kryptovalutaer, faldet med 80 pct. siden januar, mens Nasdaq Composite indekset, der tæller mange it-aktier, faldt med 78 pct., da luften gik ud af it-boblen i starten af 0'erne.

Faldet er samtidig kommet på endnu kortere tid.

Mens it-aktierne var mere end to år om at kollapse til det samlede fald på 78 procent, så har kryptovalutaerne formået at falde med de 80 procent på knap ni måneder.

Sådan ser nedturen ud for henholdsvis krypto og Nasdaq Composite indekset. Screendump: Bloomberg

Forinden havde krypto i slutningen af 2017 ellers været på alles læber, fordi de forskellige valutaer steg på fuldstændig eksplosiv vis uden sidestykke.

Fortalere af krypto afviser ifølge Bloomberg den negative sammenligning med dot-com-boblen ved at pege på, at Nasdaq kom tilbage på ret kurs 15 år efter, og at bitcoin tidligere er kommet stærkt tilbage efter massive fald.