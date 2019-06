Kæmpe nedtur for en af landets rigeste

Det blev udråbt som et af de vildeste aktie-eventyr nogensinde i Danmark med en stigning på 6000 procent på ti år.

Direktøren Lars Marcher råbte højt op om vilde vækstplaner og skyhøje ambitioner, og investorerne åd det råt.

Men sådan er situationen ikke længere i det danske selskab Ambu, der producerer udstyr til hospitaler.

Siden Lars Marcher blev fyret for lidt mere end en måned siden, er markedsværdien næsten blevet halveret, og det har kostet dyrt for en af landets rigeste mænd.

Stort tab

Coloplast-arvingen Niels Peter Louis-Hansen, der ejer 15 procent af selskabet og dermed har tjent rigtig godt på opturen indtil nu, må nu altså selv betale prisen for sit store engagement.

Helt konkret er hans værdi af Ambu-aktierne faldet med 2,8 milliarder kroner siden direktørens fyring, og hvis man ser på det sidste år er tabet på mere end fire milliarder kroner, viser beregninger, som Ekstra Bladet har lavet.

Trods det er Niels Peter Louis-Hansen dog stadig en af landets rigeste, og det skyldes naturligvis hans aktiebeholdning i Coloplast, som er blevet endnu flere milliarder værdi på det seneste år.

Nedturen for Ambu blev senest tydeliggjort tirsdag, hvor aktien faldt med 15 procent. Her nedjusterede den nye direktør Juan Jose Gonzales forventningerne til fremtiden, fordi engangskoloskopet SC210, som tidligere ellers er blevet udråbt som et fremtidigt guldhåb, er blevet skrottet.

Lars Marcher stod i spidsen for Ambus vanvittige optur, men nåede også at opleve nedturen, inden han blev fyret. Foto: Mik Eskestad

Langer ud

Nyheden har blandt andet fået flere investorer til at kritisere selskabets ledelse.

Investeringsdirektør i MP Pension, Anders Schelde, har over for Finans blandt andet langet ud efter bestyrelsen, fordi man lod Lars Marcher gå ud med meget optimistiske udmeldinger, som Juan Jose Gonzales efterfølgende har været nødt til at trække tilbage.

- Igennem en lang årrække har selskabet haft en meget engageret, karismatisk og dygtig CEO (Lars Marcher, red.), men måske har han også været lidt for engageret, lidt for karismatisk og nogle gange fået talt forventningerne lidt for meget op. Når man kigger tilbage, må man spørge sig selv, om bestyrelsen og dermed også bestyrelsesformand Jens Bager har evnet at give tilstrækkelig meget modspil, siger Anders Schelde.