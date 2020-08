Ørsted - det tidligere Dong Energy - kommer ud af andet kvartal, der var ramt af coronakrisen, med et tab på 825 millioner kroner.

Det står i stor kontrast til de samme tre måneder sidste år, hvor selskabet, der driver og udvikler vindparker, havde et overskud på 1,1 milliarder kroner.

Det fremgår af selskabets regnskab for perioden april, maj og juni.

Faldet skyldes flere ting. Blandt andet har indtjeningen af driften været lavere i kvartalet, ligesom Ørsted også har haft højere finansielle udgifter.

Indtjeningen af driften faldt til 3 milliarder kroner, hvilket var 18 procent mindre end den samme periode sidste år.

Det var dog forventet og skyldtes primært høje byggeaktiviteter på den store britiske vindpark Hornsea 1.

Derudover har det europæiske elmarked været negativt påvirket af krisen. Det har kostet cirka 150 millioner kroner på indtjeningen.

- Til trods for de omfattende sundhedsmæssige, sociale og økonomiske konsekvenser af covid-19 har Østed formået at fastholde en stabil drift og stærk indtjening, siger topchef Henrik Poulsen i en kommentar.

- Vores hav- og landvindmølleparker har kørt med en rådighed inden for det normale niveau, lyder det.

I midten af juni blev der smidt lidt af en bombe, da Henrik Poulsen efter otte år i spidsen for Ørsted annoncerede sin afsked. Han bliver dog i direktørstolen frem til senest 31. januar 2021.

Afgangen har sendt Ørsted på jagt efter en ny topchef, og den proces skrider frem som planlagt, fremgår det af regnskabet.

Ørsted er en af de større virksomheder herhjemme med cirka 6500 ansatte.

Tidligere var det et forsyningsselskab ejet af den danske stat, men i 2016 blev det børsnoteret og er i dag en del af det ledende danske aktieindeks, C25.

Siden har det udviklet sig til at være et verdensførende selskab inden for vedvarende energi. Den danske stat er dog stadig hovedaktionær.