Kæmpe underskud i fastfoodkæde

Revisor har flere anmærkninger i nyt regnskab fra fastfoodkæden Kentucky Fried Chicken, som viser et dundrende millionunderskud

Fastfoodkæden Kentucky Fried Chicken har store problemer i Danmark.

Sidste år endte KFC-kæden med at tabe knap ti mio. kr., fremgår det af et spritnyt regnskab for Isken Aps, der siden 1986 har drevet KFC-restauranter i Danmark.

Samtidig har revisoren flere anmærkninger. Bla. om en overtrædelse af moms- og bogføringsloven.

De seneste år har fastfoodkæden ellers leveret stabile resultater, men 2019 står i skærende kontrast til det.

Pres

Ifølge ledelsesberetningen skyldes det store underskud, at man har investeret i restauranter og ansatte, hvilket har medført et 'pres på selskabets likviditet'.

'Selskabet har i de seneste år investeret massivt i at styrke sin markedsposition på det danske marked. I 2018- 2019 har selskabet åbnet 5 nye restauranter. Det har vist sig nødvendigt at investerer omfattende i personalet i særligt de nye restauranter i opstartsfasen, hvilket har medført en stor stigning i lønomkostningerne.'

Helt konkret har posten 'personaleomkostninger' kostet 40 mio. kr., mens den året forinden lå på 30 mio. kr.

Kritisk revisor

Derudover er der usikkerhed om den fortsatte drift.

'Selskabets fortsatte drift for de næste 12 måneder kan være betinget af, at nuværende kreditfaciliteter udvides eller at bank og øvrige kreditorer fortsat stiller den fornødne kapital til rådighed. Det er ledelsen forventning af dette vil ske.'

Den uafhængige revisor, som har revideret regnskabet, gør også opmærksom på to forhold, som ikke har været udført i overensstemmelse med loven.

'Selskabet har i strid med momsloven indberettet urigtig momsangivelser til SKAT, hvorved ledelsen kan ifalde ansvar.'

'Selskabet har overtrådt bogføringsloven, hvorved ledelsen kan ifalde ansvar.'

Det dårlige regnskab kommer to år efter, at KFC-kæden åbnede sin niende restaurant, og i den forbindelse proklamerede, at der skulle åbnes 25 nye restauranter i landet inden for de næste år.

I dag har man 12 restauranter i Danmark.

Det uvist, hvordan selskabet - også set i lyset af coronakrisen - forholder sig til planerne nu.

Kebabmillionær

Trods det store underskud kan selskabet stadig fremvise en positiv egenkapital på syv mio. kr.

Det skyldes, at man i efteråret 2019 fik den danske kebabmillionær Mustafa Sahin, der står bag King Food, med ind i ejerkredsen. Han ejer nu 49 procent af virksomheden og i samme ombæring er der blevet lavet en kapitaltilførsel på knap 10 mio. kr..

Ekstra Bladet har uden held forsøgt at få et interview med direktøren for den danske KFC-afdeling Bjartmar Trastarson.