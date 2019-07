Mens Espresse House, der er landets største kaffebarkæde, lige nu tæller 50 butikker, så er målet, at det antal skal fordobles indenfor de nærmeste år.

Det melder den nytiltrådte adm. direktør Claus Skovfoged ud til Fødevarewatch.

- Jeg er sikker på, at vi kommer op og rammer 100 shops i Danmark. Det kan markedet godt klare. Vi har et godt koncept, og vi ved, hvordan vi skal drive det. Nu skal vi finde de rigtige lokationer, siger direktøren.

De fleste af de nuværende kaffebarer ligger pt. i de danske storbyer. Men sådan skal det ikke være i fremtiden.

- Vi ser et potentiale over hele Danmark. Vi er allerede godt repræsenteret i København, Odense, Aalborg og Aarhus, men vi ser også et potentiale i at åbne i mange af de mindre byer, siger han.

Espresso House er ejet af det tyske investeringsselskab Jab Holding, som i 2015 købte både Baresso i Danmark og Espresso House i Sverige. Året efter besluttede man at lukke ned for Baresso I Danmark og i stedet erstatte alle kædens butikker med Espresso House.

Processen har taget flere år og kostet mange penge. Blandt andet kostede det i 2017 et stort underskud på 6,4 millioner kroner, men allerede i 2018 fik man vendt det til et overskud på 5,8 millioner kroner.