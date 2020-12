Kasi-Jesper blanket helt af: 2,36 kr. på kontoen

Jesper 'Kasi' Nielsen gik for nylig personligt konkurs. En ny opgørelse viser, at han kun har småpenge tilbage på sin private bankkonto

Han har været multimillionær, men lige for tiden er Kasi-Jesper økonomisk helt på bunden.

I midten af november gik han personligt konkurs, og en ny redegørelse fra konkursboet løfter nu sløret for, hvor galt det står til.

'Jesper Laustrup Nielsen havde konto hos Nordea. Pr. dekretdagen (konkursdagen, red.) var der et indestående på kr. 2,36, som er overført til konkursboet,' skriver kurator Henrik Selchau Poulsen fra advokatfirmaet Bruun & Hjejle i redegørelsen.

Her fremgår det også, at der er anmeldt krav mod Kasi-Jesper for et helt andet beløb: 64,6 millioner kroner.

Kasi-Jesper har tjent enorme summer på at sælge smykker for Pandora. Men det var netop smykkeselskabet, der begærede ham personligt konkurs i november. Årsagen var, at han har brudt sin tavshedspligt om en voldgiftssag mellem parterne. Foto: Jakob Jørgensen

Mystiske overførsler

Noget tyder dog på, at Jesper Nielsen havde en del penge til rådighed, kort inden han blev taget under konkurs.

Kurator Henrik Selchau Poulsen oplyser således i sin redegørelse, at der på iværksætterens konto i Nordea har været 'et bemærkelsesværdigt stort gennemløb af midler' samt 'betydelige overførsler til ukendte modtagere'.

I en sms til Ekstra Bladet mere end indikerer Jesper Nielsen da også, at hans konto blev støvsuget for midler før konkursen.

'Vi vidste jo lissom den kom,' skriver han og afviser at kommentere yderligere.

Ifølge redegørelsen har han selv fortalt kurator Henrik Selchau Poulsen, at pengene på hans konto blandt andet stammede fra løn fra smykkeselskabet Amazing Jewelry.

Men pengene er 'videreoverført til familiemedlemmer i Danmark og på Mallorca', står der i redegørelsen.

Jesper Nielsen bor for tiden til leje i en ejendom på Mallorca, viser den nye redegørelse fra hans personlige konkursbo. Foto: Rune Aarestrup Pedersen

Mulig gevinst rundt om hjørnet

Mens den økonomiske situationen lige nu ser sort ud for Kasi-Jesper, kan det måske komme til at se helt anderledes ud i fremtiden.

Hans selskab Kasi Aps udkæmper lige nu et større slagsmål i voldgiftsretten mod hans egen tidligere arbejdsgiver, det store smykkefirma Pandora.

Ifølge Jesper Nielsen har han og familien krav på et meget stort beløb på op til en milliard kroner fra Pandora. Men smykkeselskabet er lodret uenig.

Derfor skal voldgiftsretten nu afgøre spliden.