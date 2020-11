Kasi-Jesper er personligt konkurs: - Det er ren chikane

Jesper Laustrup Nielsen, der måske bedre er kendt som 'Kasi-Jesper', er taget under personlig konkursbehandling ved Sø- og Handelsretten.

Det fremgår af en meddelelse fra Statstidende torsdag morgen.

Begæringen om konkurs blev modtaget 8. oktober.

'Ren chikane'

Over for Børsen fortæller Jesper Nielsen, at konkursen udspringer af en verserende sag mellem ham og Pandora.

- Det er ren chikane fra Pandora i de allersidste minutter, inden sagen bliver afsluttet, siger Jesper Nielsen til Børsen.

Pandora har haft mulighed for at begære Jesper Nielsen konkurs, fordi han skylder omkring ni millioner kroner i bøder, som han har fået, fordi han har talt med pressen om retssagen på trods af en tavshedsklausul, fortæller han til avisen.

Politianmeldt

Iværksætteren blev for alvor danmarkskendt, da han i 00'erne tjente et trecifret millionbeløb på at sælge Pandora-smykker i særligt Tyskland og siden blev storsponsor for fodboldklubben Brøndby IF.

Tidligere på året blev Kasi-Jesper politianmeldt og indstillet til konkurskarantæne.

Det var Boris Frederiksen fra Advokatfirmaet Poul Schmith, kurator i konkursboet efter Kasi ApS, der indstillede Jesper Nielsen og hans familie til konkurskarantæne for 'groft uforsvarlig forretningsførelse'.

En konkurskarantæne indebærer, at man mister retten til at sidde i bestyrelser. En personlig konkurs betyder blandt andet, at man mister retten til at bestemme over sine ejendele i en periode og bliver registreret i RKI.

Hårdt ramt af corona

I efteråret 2018 vandt Kasi-Jesper en en meget omtalt sag i Højesteret over SKAT. I den forbindelse slap han for et skattesmæk på 245 millioner kroner.

Tilbage i juli kunne Ekstra Bladet fortælle, at coronakrisen og måneders nedlukning verden over havde ramt Jesper 'Kasi' Nielsens smykkefirma Amazing Jewelry hårdt.

Da han startede Amazing Jewelry i 2016, var det med et erklæret mål om at 'erobre hele verden'.

Som følge af coronakrisen og måneders nedlukning har 16 ud af selskabets 68 butikker over hele verden været nødt til at dreje nøglen om.

